Amrabat wijst naar broer: "Ik doe er wel iets meer voor dan hij"
Sofyan Amrabat doet er alles aan om op zijn fitst te zijn bij Ajax. Zijn broer Nordin is met zijn 39 jaar nog altijd een van de fitste spelers bij FC Utrecht. De broers vertellen over het geheim van de eeuwige jeugd.
"Dat vragen sommige jongens ook regelmatig aan mij! Dan zeg ik: ik eet gezond, ik slaap op tijd, drink geen alcohol en ik heb ook een beetje geluk dat ik nooit zware blessures heb gehad. En ik heb natuurlijk altijd wel écht hard getraind, wij trainen hard, zo zijn wij", vertelt Nordin in gesprek met Voetbal International.
Sofyan vertelt dat hij er wel wat meer voor moet doen. "Ik heb eigenlijk hetzelfde, maar ik doe er wel iets meer voor dan hij, haha! Ik ben elke dag bezig met mijn herstel, ik doe aan infrarood-therapie en heb een eigen fysio die bijna dagelijks langskomt. Naast wat ik dus nog op de club doe. Ik stop er dus eigenlijk iets meer in."
Nordin beaamt dat. "Vergeleken daarmee, doe ik eigenlijk vrij weinig, mijn hele leven al! Ik doe aan activatie voor de training, dan train ik keihard en ik zit drie à vier keer per week in de sauna, heerlijk. Misschien is rusten soms nog wel belangrijker dan de training zelf."
Sofyan is meer van het ijsbad. "Ik creëer gewoon alle voorwaarden, zodat áls er wat gebeurt, ik in de spiegel kan kijken en kan zeggen: ik heb echt alles eraan gedaan. Laatst na die wedstrijd tegen Fortuna, waren we om twee uur 's nachts terug in Amsterdam. We waren aan het omkleden en ik zei tegen een ploeggenoot: "Ik ga het ijsbad nog in, ga je mee?" Uiteindelijk zaten we er met z’n vieren, dan pak je toch alvast weer je herstel. Voor mij werkt dat heel goed."
"Het mooiste was dat jaar van het WK in Qatar", vervolgt hij. "Toen heb ik in één seizoen 62 wedstrijden gespeeld, want we haalden de troostfinale met Marokko, plus de Conference League-finale én de Coppa Italia-finale met Fiorentina. Maar het was mijn beste seizoen. Waarom? Omdat ik elke drie dagen een wedstrijd speelde: boem, boem, boem. Dan ben ik op mijn best, op mijn sterkst."
Nordin is voorlopig nog niet van plan om te stoppen. "Mensen vragen mij al vanaf mijn 34ste: hoelang ga je nog door? Maar ik voel me nog zo goed, ik weet het niet. Op een gegeven moment wordt het wel steeds moeilijker om een leuke club te vinden. Ik zie al spelers van dertig, die daar al moeite mee hebben. Dus ik mag mijn handen dichtknijpen dat ik bij Utrecht speel."
Sofyan ziet dat probleem ook. "Vroeger kochten de grote clubs alleen maar ervaren spelers die meteen ready zijn, nu is het: hoe jonger, hoe beter. Ik weet nog dat Jürgen Klopp een keer tegen mij zei: "Clubs willen het liefst een achttienjarige met 500 wedstrijden." Zo is het echt."
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