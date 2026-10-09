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Amrabat ziet belangrijke kwaliteit bij Ajacied: "Leeft echt mee"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Sofyan Amrabat bij Ajax
Sofyan Amrabat bij Ajax Foto: © MTB-Photo

Sofyan en Nordin Amrabat hebben in een dubbelinterview met Voetbal International gesproken over hun hechte familieband, de normen en waarden waarmee ze zijn opgevoed en de mentaliteit die volgens hen nodig is in het profvoetbal. De broers, die uitkomen voor Ajax en FC Utrecht, benadrukken het belang van respect, hard werken en het teambelang. Ook gaan ze in op de werkwijze van hun trainers bij beide clubs.

Nordin benadrukt dat familie voor de broers altijd op de eerste plaats komt. "We zijn met vier broers, en we hebben allemaal een heel goede band, staan altijd voor elkaar klaar. Familie is het belangrijkste dat er is." Sofyan sluit zich daarbij aan. "Dat is niet vanzelfsprekend, dus we zijn heel dankbaar."

Volgens Nordin draait het in het leven vooral om respect en bescheidenheid. De ervaren aanvaller van FC Utrecht stoort zich eraan wanneer voetballers zich binnen een club belangrijker voelen dan andere medewerkers. "Kijk, je moet in het leven gewoon normaal blijven doen. Humble blijven en normaal doen, dan kan je met iedereen goed opschieten. Dat is hoe ik in het leven sta. Je ziet ook weleens bij clubs, dat spelers de materiaalman bijvoorbeeld niet goed behandelen, daar kan ik echt boos om worden. Dat zo’n man van in de zestig dan onderbroeken staat op te ruimen van de grond. Dan zeg ik: Jongens! Stel je voor dat dit je vader is, hoe zou je je dan voelen?" 

"Zo zijn wij opgevoed, bij ons was het: als je iets doet, doe het op honderd procent, of doe het niet. Ik geloof: wie goed doet, goed ontmoet. Dat is ook zo in het voetbal, dat zeg ik vaak als 39-jarige tegen jonge spelers: Je gaat pas een transfer maken, als het hele team goed draait. Dus denk eerst aan het team, en dan kom je vanzelf naar boven."

Sofyan herkent die mentaliteit bij Ajax. Volgens de middenvelder wordt er binnen de Amsterdamse club veel nadruk gelegd op samenwerken, intensiteit en individuele ontwikkeling. "Daar hamert onze trainer bij Ajax ook heel veel op: werken voor elkaar en intensiteit, dat is wel een toverwoord van de laatste jaren. Onze trainer is een gevoelsmens: tijdens de wedstrijd is hij emotioneel, maar dat is ook goed, hij leeft echt mee. En hij denkt niet alleen aan het team, maar ook aan het individu. Want als je spelers individueel beter maakt, groeit het team ook, snap je? Hij zit heel erg op de details, kritisch, maar met opbouwende kritiek."

Ook bij FC Utrecht wordt volgens Nordin veel waarde gehecht aan de trainingsintensiteit. De aanvaller ziet daarin een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een elftal. "Onze trainer hamert daar ook op: keihard trainen, niet alleen om zelf beter te worden, maar ook om je teamgenoten beter te maken. Als iedereen keihard traint, wordt iedereen sterker, daar zit wel wat in."

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