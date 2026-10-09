Amrabat ziet belangrijke kwaliteit bij Ajacied: "Leeft echt mee"

Sofyan en Nordin Amrabat hebben in een dubbelinterview met Voetbal International gesproken over hun hechte familieband, de normen en waarden waarmee ze zijn opgevoed en de mentaliteit die volgens hen nodig is in het profvoetbal. De broers, die uitkomen voor Ajax en FC Utrecht, benadrukken het belang van respect, hard werken en het teambelang. Ook gaan ze in op de werkwijze van hun trainers bij beide clubs.

Nordin benadrukt dat familie voor de broers altijd op de eerste plaats komt. "We zijn met vier broers, en we hebben allemaal een heel goede band, staan altijd voor elkaar klaar. Familie is het belangrijkste dat er is." Sofyan sluit zich daarbij aan. "Dat is niet vanzelfsprekend, dus we zijn heel dankbaar."

Volgens Nordin draait het in het leven vooral om respect en bescheidenheid. De ervaren aanvaller van FC Utrecht stoort zich eraan wanneer voetballers zich binnen een club belangrijker voelen dan andere medewerkers. "Kijk, je moet in het leven gewoon normaal blijven doen. Humble blijven en normaal doen, dan kan je met iedereen goed opschieten. Dat is hoe ik in het leven sta. Je ziet ook weleens bij clubs, dat spelers de materiaalman bijvoorbeeld niet goed behandelen, daar kan ik echt boos om worden. Dat zo’n man van in de zestig dan onderbroeken staat op te ruimen van de grond. Dan zeg ik: Jongens! Stel je voor dat dit je vader is, hoe zou je je dan voelen?"

"Zo zijn wij opgevoed, bij ons was het: als je iets doet, doe het op honderd procent, of doe het niet. Ik geloof: wie goed doet, goed ontmoet. Dat is ook zo in het voetbal, dat zeg ik vaak als 39-jarige tegen jonge spelers: Je gaat pas een transfer maken, als het hele team goed draait. Dus denk eerst aan het team, en dan kom je vanzelf naar boven."