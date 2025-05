'Amsterdammer' Read speelt bij Feyenoord: "Ajax kwam kijken"

Givairo Read, geboren in Amsterdam, vertelt in de podcast Matchday van Broederliefde dat hij niet bij Ajax, maar bij rivaal Feyenoord doorbrak omdat Ajax nooit echt interesse toonde. Hoewel ze hem wel eens bekeken, kwam het nooit tot iets concreets.

"Het komt niet vaak voor", beaamt Read als hij wordt geconfronteerd met het feit dat hij als Amsterdammer actief is bij Feyenoord. "Ik kom uit de Bijlmer. Ik ben geboren in Bos en Lommer, maar ik woon nog steeds in de Bijlmer", legt Read uit, die ook vertelt dat hij als kind geen voorkeur voor een club had. "Ik keek heel soms naar voetbal. Alleen soms naar Champions League-finales."

Wat hij dan in zijn vrije tijd deed? "Voor de rest Playstation en slapen", vertelt de Feyenoorder. Op de vraag of Ajax ooit interesse in hem had, geeft Givairo Read aan dat hij wel eens in beeld is geweest, maar dat het nooit serieus werd. "Ja, ze kwamen wel gewoon kijken. Ze vonden me wel 'gewoon' goed. Maar we hebben geen echte gesprekken gehad", aldus Read.