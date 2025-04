Amsterdammers vrezen feestende Ajax-fans: "Piesen, poepen, lawaai"

"Oh, gaat Ajax misschien winnen? Daar ben ik niet enthousiast over, ik heb niet zoveel met voetbal. Wij wonen aan de Weteringschans, vlakbij waar de boot met spelers doorgaans aan land gaat", reageert de heer Smeenk op de website van de Telegraaf.

"Als we niet oppassen staat onze tuin vol met mensen die er willen poepen of plassen. Bij de vorige huldiging hebben we daarom particuliere beveiliging ingehuurd”, blikt hij terug. "Het is een leuk feestje voor de voetbalfans, maar voor de buurt is het vooral veel overlast. Er is zoveel schade de volgende dag.”

Een anonieme buurtbewoner hoopt dat er geen feest komt bij het Museumplein. "Er komt zoveel gajes op zo’n huldiging af. Kan dat nou niet ergens anders? Bij de ArenA bijvoorbeeld, dat lijkt me veel geschikter", constateert hij. Ook een oudere dame ziet de huldiging nog niet zitten. "Ik hou daar niet van. Al die dronken mensen. Piesen, poepen, lawaai”, somt ze op.