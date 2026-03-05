Amsterdamse wethouder brengt Ajax in verlegenheid: "Club adopteren"

De vereniging Ajax heeft verbaasd gereageerd op een passage in het nieuwe boek van de Amsterdamse wethouder Sofyan Mbarki (PvdA) waarin hij stelt dat Ajax een amateurclub gaat adopteren. Dat meldt De Telegraaf .

Mbarki bracht recent het boek 'Maar jij bent een goeie' uit. Daarin schrijft de wethouder dat Ajax het voornemen heeft een amateurclub in Amsterdam-Zuidoost te 'adopteren'. "Naast het voornemen van Ajax om een club uit Zuidoost te ’adopteren’, investeren we ook in ...", schrijft Mbarki.

Volgens de vereniging Ajax, die een meerderheid van de aandelen van de club bezit, is er geen sprake van 'adopteren' en liggen er ook geen concrete plannen. "Er is nog niets besloten. Het verzoek van de wethouder wordt pas op 10 maart besproken. Dat dit in dit boek al als voornemen wordt gepresenteerd, klopt niet", aldus een betrouwbare bron. Meerdere bronnen stellen dat het bestuur zich door de passage in verlegenheid gebracht voelt. "We krijgen vragen over iets waar nog geen besluit over is genomen", klinkt het.

Mbarki zou Ajax op 19 februari per brief hebben gevraagd om na te denken over het 'adopteren' van een amateurclub. Dat verzoek ligt bij Ajax nog op tafel. "Dat dit verzoek op 19 februari binnenkwam, bevreemdt, omdat het boek al begin februari verscheen. De wethouder presenteert daarin een voornemen van Ajax, terwijl hij de vereniging pas veel later per brief heeft gevraagd om over een adoptie na te denken. Weer andere ingewijden stellen juist dat Mbarki zijn brief heeft gestuurd op verzoek van de directie van Ajax", schrijft de krant.

De Amsterdamse wethouder heeft geen excuses aangeboden, maar wel van zich laten horen: "Hoewel ik vereerd ben om te horen dat mijn boek ook de Ajax-burelen bereikt heeft, is het natuurlijk niet de bedoeling om iemand bij de club in verlegenheid te brengen. Het is namelijk onze gezamenlijke ambitie om het Amsterdamse amateurvoetbal te versterken, ook in stadsdeel Zuidoost, waar de trots van onze stad staat. Ik ben dan ook heel blij dat Ajax ruim drie jaar geleden mee tekende met de voetbalagenda en zo het Amsterdamse amateurvoetbal ’adopteerde’ met ambities en voornemens."

"Een voornemen is uiteraard pas definitief zodra daar een besluit over is genomen door het daartoe aangewezen gremium binnen de club. Dat heeft al verschillende tastbare resultaten opgeleverd, waaronder het openstellen van speciale Ajax-opleidingen voor Amsterdamse jeugdtrainers", aldus Mbarki. "Ook ontwikkelen we nieuwe ideeën die moeten zorgen voor aantrekkelijke voetbalclubs voor jongens en meisjes overal in de stad. Ik heb er alle vertrouwen in dat AFC Ajax een actieve bijdrage blijft leveren aan het Amsterdamse amateurvoetbal en voor Zuidoost in het bijzonder."