Geschreven door Idse Geurts 18 mrt 2022 om 10:03

Analisten Yordi Yamali en Marciano Vink vinden dat Ajax goed moet nadenken over de selectie voor volgend seizoen. Als Ajax immers ver wilt geraken in de Champions League, moet er wat veranderen. In het programma Voetbalpraat gaan de analisten in op de mogelijke situatie van volgend seizoen.

Zo stelt Vink dat Ajax moet gaan doorselecteren. Enkele belangrijke spelers van Ajax hebben immers een bepaalde leeftijd bereikt, waardoor het misschien tijd wordt voor nieuw talent. “Je kunt volgend seizoen nog eventueel nieuwe spelers inwerken. Dan nog vanaf de bank en in het veld komen als het nodig is. Dat je op die manier ververst. Het zal lastig zat worden”, stelt Vink. Onder andere Dusan Tadic lijkt hier slachtoffer van te moeten worden. “Het is een fenomeen in cijfers, daar is de discussie niet over. Hij is gewoon wat ouder aan het worden en je ziet het bij bepaalde omschakelmomenten. Je moet er op dit moment toch rekening mee houden dat de linkerkant trager is en wat minder ver naar voren kan spelen. Mijn gevoel zegt dat dit het laatste seizoen is waarin je in die situatie de vruchten kan plukken”, besluit Vink.

Yamali stelt echter dat er ook verschillende spelers Amsterdam gaan verlaten. “Mazraoui staat vast, het lijkt me dat Ajax gesprekken gaat voeren met partijen die geïnteresseerd zijn in Gravenberch en Onana is al vertrokken. In sommige scenario’s moet je er vanuit gaan dat er aan Antony gaat getrokken worden en dat er interesse is voor Haller”, laat Yamali weten.

Ajax lijkt dus echt een plan voor volgend seizoen te moeten gaan maken. Zo niet, dan bestaat er een kans dat de Europese top nog verder uitloopt.