Elshoff onder de indruk: "Farioli gebruikt vijf wissels als wapen"

Francesco Farioli krijgt steeds meer erkenning voor zijn aanpak bij Ajax. In de NOS Voetbalpodcast is men vol lof over het wisselbeleid van de Italiaan, die zijn filosofie tot op detailniveau heeft doorgevoerd. Wat eerder nog tot gefronste wenkbrauwen leidde, lijkt nu juist de sleutel tot succes in Amsterdam.

"Natuurlijk moeten ze het ook nog wel even doen," begint Jeroen Elshoff. Toch valt het op hoe vaak Farioli de juiste keuzes maakt in de tweede helft. "De manier waarop dat dan gebeurt met invallers, vind ik dan ook wel weer dat hij... Ja, hij haalt wekelijks gelijk al, vind ik."

Ajax scoort dit seizoen de meeste doelpunten via wissels. Een toevalstreffer? Zeker niet. "Wat zegt dat dan? Nou, dat hij goed wisselt. Of een verkeerd begin. Maar het is ook... ja, maar dat heb ik natuurlijk ook over nagedacht. Omdat al die verhalen over 21 punten op basis van de wissels, die statistieken komen dan los."

De kracht van Ajax lijkt nu ook in de breedte te zitten zo stelt Jan Roelfs. "Ik denk dat dit een ideaal scenario is voor een trainer. Helemaal nu met Weghorst weer fit erbij. Dat je die kan inbrengen op zo’n moment. Berghuis kan inbrengen. Fitz-Jim kan inbrengen. Edvardsen kan inbrengen. Weet je, dat is niet niks."

Farioli zelf benadrukt het belang van het collectief – en zijn spelers volgen daarin. "En dat zegt hij ook steeds, we doen het met z’n allen. En dat is natuurlijk ook zo. En het is het hele seizoen al zo dat Brobbey het soort voorwerk heeft gedaan. En daarmee de weg plaveit voor, in dit geval, weer Weghorst."

Volgens Elshoff is het effect van de vijf wissels structureel en strategisch. "Het voetbal is ook wel wezenlijk veranderd sinds de vijf wissels. Het is natuurlijk veel meer een tool geworden die trainers kunnen gebruiken. En hij gebruikt die tool als moderne jonge trainer. Misschien wel meer dan andere trainers gewend zijn geraakt in de loop der carrières die ze hebben gehad. Hij gebruikt het echt. Het is een filosofie. Het is een visie van hem om op die manier te werken."