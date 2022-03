Geschreven door Idse Geurts 28 feb 2022 om 11:02

Daley Blind krijgt een hoop kritiek na de verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In Deventer verliet Ajax het veld met een 2-1 nederlaag. Aangezien Go Ahead geen hoogvlieger is in de Eredivisie, krijgt de ploeg van Erik ten Hag veel kritiek te verduren. Vooral Daley Blind moet het ontgelden.

In Studio Voetbal laten oud-Ajacieden Theo Janssen en Rafael van der Vaart zich uit over het slechte spel van Blind. “Ik vond hem heel slecht spelen, dat had vooral te maken met bereidheid”, stelt Janssen. “Hij laat gewoon zijn man lopen, hij gaat er niet vol achteraan. Hij sjokt er echt achteraan. Dat was Ajax vandaag. Ze waren overal een stapje te laat en geloofden er niet volledig in. Ze dachten: “het komt wel goed”.

Van der Vaart levert ook kritiek, maar in iets mindere mate. “Blind is een heerlijke speler voor een trainer. Hij kan overal spelen, maar is op geen enkele positie de beste. Je kunt hem overal neerzetten, maar hij ziet er dan soms wel een beetje als een oude man uit.” De oud-middenvelder vraagt zich vooral af waarom Blind altijd speelt. “Elke keer hebben we het erover, maar hij wordt altijd opgesteld. Zelfs een keer voor de verdediging, want hij mo├ęt spelen. Ik vind dat wel apart. Als je minder in vorm bent, dan zit je er toch even naast? Daar is niks ergs aan”, stelt Van der Vaart.

Het is dan ook maar de vraag of Ten Hag blijft vertrouwen op Blind. Met Nicolas Tagliafico zit er immers een prima linksback op de bank. Wellicht moet Tagliafico enkele weken het vertrouwen krijgen van Ten Hag.