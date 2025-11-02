Analisten niet onder de indruk: "Heerenveen heeft ze nog gespaard"

ESPN -analisten Kees Kwakman en Marciano Vink zijn niet onder de indruk van het spel van Ajax tegen SC Heerenveen. De Amsterdammers kwamen in eigen huis niet verder dan een gelijk spel.

"Er werden zoveel verkeerde keuzes gemaakt", stelt Kwakman, die nog altijd geen progressie ziet bij Ajax. "Nee, vandaag (zaterdag, red.) niet. In verdedigend opzicht vond ik het wel oké. Dat blok stond wel goed, ze gaven niet veel weg. Maar in aanvallend opzicht is het nog steeds niet dat je bepaalde patronen ziet. Het is niet overtuigend genoeg."

"Eigenlijk moet al het gevaar van Mika Godts komen, maar die maakt ook lang niet altijd de juiste keuze", gaat hij verder. "Nee, het was zeker aan de bal bij Ajax ondermaats. Het was absoluut niet overtuigend. Heerenveen heeft ze nog gespaard. Het is heel broos allemaal."

Vink sluit zich aan bij de woorden van Kwakman. "Ajax heeft geen opties in de opbouw. Als je de bal aan Wijndal of Rosa geeft weet je niet wat er gaat gebeuren met de bal. PSV heeft daarin zoveel opties om de volgende fase in te komen. Ajax komt niet eens in die volgende fase. Als Heerenveen druk zet, zie je direct paniek bij Ajax."

Ik denk dat Ajax met elkaar heeft afgesproken om compacter te spelen", stelt hij. "Dat ging niet verkeerd. Het leek een beetje op Farioli-voetbal. Dat was ook niet om aan te gluren."