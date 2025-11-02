Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Analisten niet onder de indruk: "Heerenveen heeft ze nog gespaard"

Tom
bron: ESPN
Vaclav Sejk em Remko Pasveer
Vaclav Sejk em Remko Pasveer Foto: © BSR Agency

ESPN-analisten Kees Kwakman en Marciano Vink zijn niet onder de indruk van het spel van Ajax tegen SC Heerenveen. De Amsterdammers kwamen in eigen huis niet verder dan een gelijk spel. 

"Er werden zoveel verkeerde keuzes gemaakt", stelt Kwakman, die nog altijd geen progressie ziet bij Ajax. "Nee, vandaag (zaterdag, red.) niet. In verdedigend opzicht vond ik het wel oké. Dat blok stond wel goed, ze gaven niet veel weg. Maar in aanvallend opzicht is het nog steeds niet dat je bepaalde patronen ziet. Het is niet overtuigend genoeg."

"Eigenlijk moet al het gevaar van Mika Godts komen, maar die maakt ook lang niet altijd de juiste keuze", gaat hij verder. "Nee, het was zeker aan de bal bij Ajax ondermaats. Het was absoluut niet overtuigend. Heerenveen heeft ze nog gespaard. Het is heel broos allemaal."

Vink sluit zich aan bij de woorden van Kwakman. "Ajax heeft geen opties in de opbouw. Als je de bal aan Wijndal of Rosa geeft weet je niet wat er gaat gebeuren met de bal. PSV heeft daarin zoveel opties om de volgende fase in te komen. Ajax komt niet eens in die volgende fase. Als Heerenveen druk zet, zie je direct paniek bij Ajax."

Ik denk dat Ajax met elkaar heeft afgesproken om compacter te spelen", stelt hij. "Dat ging niet verkeerd. Het leek een beetje op Farioli-voetbal. Dat was ook niet om aan te gluren."

Gerelateerd:
Viteszlav Jaros en Remko Pasveer

Wederom een keeperswissel bij Ajax? "Het kost nu twee punten"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Ajax keihard gefileerd: "De enige club die dat niet kan"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 11 19 28
2 Feyenoord 10 18 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd