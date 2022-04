Geschreven door Idse Geurts 20 apr 2022 om 09:04

Gistermiddag kwam het nieuws naar buiten dat Ajax wellicht Alfred Schreuder wil aanstellen als opvolger van Erik ten Hag. Schreuder heeft in het verleden als assistent van Ten Hag uitstekend werk geleverd bij Ajax. Vooral spelers spreken altijd vol lof over de Nederlander. Toch zijn er ook twijfels over de trainer. Schreuder doet het op dit moment prima als coach bij Club Brugge, maar in het verleden is het niet altijd goed verlopen voor de coach. Zo vertrok de trainer vroegtijdig bij FC Twente en TSG Hoffenheim. Toch denken meerdere analisten dat Schreuder de perfecte man voor Ajax kan zijn.

Zo stelt Sjoerd Mossoe, in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad, dat Schreuder een ‘logische’ kandidaat is voor Ajax. “Hij heeft natuurlijk al bij Ajax gewerkt en daar ook veel credits voor gekregen”, beargumenteert Mossoe. Toch stelt de verslaggever dat Schreuder wel aanpassingen moet brengen aan zijn spel. “De teneur in België was in eerste instantie eerst dat hij veel te controlerend speelt. Dat was bij Twente toen ook al zo. Dat is anders dan wat je bij Ajax verwacht”, besluit Mossoe.

Ook Bert van Marwijk is te spreken over een eventuele aanstelling van Schreuder. “Hij is een coach die goed nadenkt over het spelletje en heel duidelijk is. Ajax heeft het voordeel dat ze hem als assistent van Erik ten Hag al van dichtbij hebben meegemaakt”, stelt Van Marwijk in De Telegraaf. “Met Ten Hag, Ronald Koeman en Nagelsmann heeft hij uitstekende leermeesters gehad en hij is hoofdtrainer geweest bij FC Twente, Hoffenheim en Club Brugge. Dus hij heeft de benodigde meters gemaakt”, besluit Van Marwijk.