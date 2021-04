Geschreven door Kevin Ligtvoet 05 apr 2021 om 20:04

Donderdag is het weer zover! Na een interlandbreak en een overwinning op SC Heerenveen mag de ploeg van Erik ten Hag weer Europees aan de bak. AS Roma is de tegenstander en het eerste duel wordt in Amsterdam gespeeld. Kan Ajax een grote stap zetten naar de halve finale van de Europa League? Dat zien we donderdag, we kunnen wel alvast kijken naar hoe de tegenstander speelt en wat we kunnen verwachten.

Ajax zal het zeker niet lastig krijgen, al zit AS Roma niet in de beste vorm van de afgelopen jaren. Onder andere door een aantal blessures en een wat oudere selectie doet de ploeg niet echt mee om de Italiaanse prijzen, maar in de Europa League zal het zeker geen makkelijk tweeluik worden. Trainer Paulo Fonseca legt de focus erg veel op balbezit en korte passes. Hij wilt overtalsituaties zien en met mooi voetbal winnen. Na drie keer op rij de dubbel te winnen met Shakhtar Donetsk kwam hij in 2019 naar AS Roma.

Sinds hij bij AS Roma aan de slag ging moest hij wel iets minder aanvallend ingesteld spelen; de verdediging van de Italiaanse ploeg was niet sterk genoeg. Daarom heeft hij gekozen voor een 3-4-2-1 formatie, met een soort ‘libero’ (vrij vertaald: Frenkie toen hij in de verdediging stond bij Ajax).

Cristante (de libero), komt als middelste centrale verdedigers vaak aan de bal, en moet de opbouw starten met een pass richting de andere linies. De twee centrale middenvelders splitsen op, eentje komt in de bal en de andere zoekt de spitsen op, en de twee buitenspelers (waarvan eentje Rick Karsdorp, al is die in het heenduel geschorst), zorgen voor een breed speelveld. Als Ajax het de bezoekers lastig wilt maken, is het zaak om de twee centrale middenvelders vast te zetten en niet in hun spel te laten komen.

Als de tegenstander de bal heeft zakt de Italiaanse ploeg in tot een 5-2-3 formatie, om zo weinig mogelijk ruimte weg te geven. De drie spitsen staan dichtbij elkaar rond de middencirkel en de twee buitenspelers vangen de eventuele aanvallende backs op van de tegenstander. Zo blijft er nog een groot centraal blok van vijf staan om het dicht te houden in het midden. Het is dan dus ook erg jammer dat Daley Blind niet van de partij is tegen Roma, met zijn geweldige passing lagen er zeker kansen om door het defensieve blok heen te komen. Geduld zal erg belangrijk zijn en onnodig balverlies op eigen helft is dodelijk, net als tegen Atalanta eerder dit seizoen.

Er zijn natuurlijk ook genoeg zwakke punten bij de tegenstander en daar liggen dan juist weer kansen voor Ajax. AS Roma krijgt dit seizoen erg veel kansen tegen en dat komt niet door blessures of schorsingen van belangrijke verdedigers, maar door het zwakke omschakelen en de niet al te beste mandekking. Met een veel bewegende Tadic in de spits en Neres en Antony op de flanken liggen er erg veel kansen uit counters of een hoog baltempo. Ze geven niet echt heel veel kansen weg, maar als de tegenstander er doorheen komt is het vaak ook gelijk een 100% kans, en die moet je spelers als Dusan Tadic niet al te vaak geven.

Kijkend naar de vorige Europese tegenstanders zal het verschil vooral zitten in het verdedigen van tegendoelpunten. Aanvallend zullen de Amsterdammers zeker kansen krijgen, maar het is vooral oppassen voor de aanval van AS Roma. Ze zullen veel meer willen voetballen dan Young Boys, maar misschien is dat ook wel positief voor de ploeg van Erik ten Hag.

Conclusie: Ajax zal verdedigend sterker moeten staan dan tegen Lille en Young Boys, maar het hoeft niet bang te zijn voor een volledig ingezakt AS Roma. Er zullen genoeg kansen komen om te scoren, maar scherp blijven is zoals altijd erg belangrijk tegen zo’n sterke ploeg. Met snelheid op de flanken en twee hoogstaande backs van AS Roma ligt er veel ruimte voor Neres en Antony om Tadic en Davy Klaassen te bedienen voor de Amsterdamse doelpunten.