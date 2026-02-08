Analyse Carrizo: veel talent, maar Ajax zal geduld moeten hebben

Maher Carrizo geldt als een van de meest intrigerende jonge aanwinsten van Ajax. De negentienjarige buitenspeler maakte bij Vélez Sarsfield in korte tijd naam door zijn opvallend makkelijke manier van scoren en zijn individuele klasse. Tegelijkertijd is duidelijk dat Ajax met Carrizo een aanvaller binnenhaalt die nog tijd nodig zal hebben om te acclimatiseren aan het Europese topvoetbal.

Voetbal International analyseerde zijn spel uitgebreid. In zijn spel zijn nog meerdere jeugdige hobbels zichtbaar. Zoals bij veel talentvolle tiener-dribbelaars is Carrizo soms te verliefd op zijn eigen acties. In plaats van het spel te versnellen of een vrijstaande ploeggenoot te bedienen, kiest hij geregeld voor een extra één-op-één-duel. Dat levert spektakel op, maar kost ook rendement en maakt zijn spel voorspelbaar.

Ook als aangever schort het nog aan overzicht. Carrizo beschikt over enorm zelfvertrouwen in zijn steekpasses, maar probeert regelmatig passes te geven op teamgenoten die al dubbel of zelfs driedubbel worden afgedekt. Dat verklaart mede waarom zijn cijfers als afmaker voorlopig overtuigender zijn dan zijn rendement in het voorbereiden van doelpunten.

Misschien wel het grootste ontwikkelpunt ligt op emotioneel vlak. Carrizo speelt met veel passie en intensiteit, maar laat zich soms te veel leiden door frustratie. Discussies met de arbitrage, wilde gebaren en het tijdelijk vergeten van verdedigende taken komen nog te vaak voor. Toch is meteen zichtbaar waarom Ajax het potentieel ziet: snelheid, lef, scorend vermogen en durf zijn ruimschoots aanwezig.