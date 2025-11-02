Analyse Heitinga maakt Ajax-fans boos: "Begrijpt er geen klote van"

De remise van Ajax tegen sc Heerenveen roept verbazing op bij de achterban. Trainer John Heitinga was na afloop opvallend positief en noemde de eerste helft 'stabiel'. Dat strookt volgens veel fans niet met het slappe spel dat zij in de Johan Cruijff Arena zagen.

"De eerste helft was heel stabiel", aldus Heitinga. Die uitspraak wordt door veel fans gezien als teken dat de trainer de ernst van de situatie niet inziet. "Geeft ook wel aan dat hij er geen klote van begrijpt", klinkt het onder supporters.

De frustratie is inmiddels omgeslagen in gelatenheid. "Ik heb er niet eens meer de pest in als Ajax verliest, we zijn geen topclub meer", verzucht een fan op X.