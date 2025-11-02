Het laatste Ajax Nieuws
Analyse Heitinga maakt Ajax-fans boos: "Begrijpt er geen klote van"
John Heitinga Foto: © BSR Agency
De remise van Ajax tegen sc Heerenveen roept verbazing op bij de achterban. Trainer John Heitinga was na afloop opvallend positief en noemde de eerste helft 'stabiel'. Dat strookt volgens veel fans niet met het slappe spel dat zij in de Johan Cruijff Arena zagen.
"De eerste helft was heel stabiel", aldus Heitinga. Die uitspraak wordt door veel fans gezien als teken dat de trainer de ernst van de situatie niet inziet. "Geeft ook wel aan dat hij er geen klote van begrijpt", klinkt het onder supporters.
De frustratie is inmiddels omgeslagen in gelatenheid. "Ik heb er niet eens meer de pest in als Ajax verliest, we zijn geen topclub meer", verzucht een fan op X.
Laatste nieuws
Mika Godts: "We waren niet verrast, ons plan lukte nog steeds"
Waterreus kritisch: "Heeft niet echt heel succesvol uitgepakt"
Analyse Heitinga maakt Ajax-fans boos: "Begrijpt er geen klote van"
'SC Heerenveen wilde meer': "Hadden kansen om vaker te scoren"
Mika Godts optimistisch: "Ik denk dat we wel goed bezig zijn"
Haller heeft moeite met nieuwe positie: "Snelheid niet mijn kwaliteit"
Wilco van Schaik prijst Ajacied: "Hij was ook wat ongeduldig"
'Pasveer afgemaakt': "Levende spot voor Kukident, Viagra en Alpecine"
Heitinga na thuisduel: "We willen zeker met bravoure spelen"
VIDEO | Jong Ajax verliest, wereldtreffer van Nassef Chourak
Meer nieuws
John Heitinga na gelijkspel: "Er was denk ik wel stabiliteit"
'Ajax mogelijk bestraft door vuurwerk': "Idioten benadelen Ajax"
Been snapt er niks van in ArenA: "Zaten te schelden op de bank!"
Fraai eerbetoon aan overleden Patrick: "Zullen hem missen..."
Mika Godts na fout Pasveer: "Nog niet in de kleedkamer geweest"
Pasveer niet blij met verdedigers: "Daar moeten we over praten"
Taylor chagrijnig over beslissing scheids: "Daar komt de goal uit"
Ajax komt zeer matig voor de dag en wint niet van SC Heerenveen
Heitinga over opstelling: "Willen dat het minder vaak matig is"
VIDEO | Vuurwerk en fakkels in Johan Cruijff ArenA voor Paddy
Ouder nieuws
Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"
Ronald de Boer vergelijkt Ajacied: "Deden Frank en Daley ook nooit"
MATCHDAY | John Heitinga kiest voor Owen Wijndal tegen Heerenveen
Haller over mindere fase: "Niet dezelfde speler, dat kan ook niet"
Heitinga gesteund door routinier: "Er is voor mij geen andere uitweg"
Derksen: Demy de Zeeuw gaf vijftien miljoen aan oud-international
Ajax-talent met steunbetuiging Heitinga: "iedereen heeft vertrouwen"
Youri Baas, de steunpilaar van Ajax: "Ik heb heel snel geleerd"
"Ajax-routinier revalideerde 'met allerlei fysio's' in Dubai"
Baas transformeert tot sterkhouder: "Hij was zelf ook verbaast"
Video’s
Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"
Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"
Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"
Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"
Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"
Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"
Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"
0 reacties