Geschreven door Kevin Ligtvoet 09 jan 2021 om 18:01

Ajax kon dit seizoen helaas net niet overwinteren in de Champions League, en in de volgende ronde van de Europa Leauge loten ze LOSC Lille. De Franse ploeg zat vorig jaar nog bij Ajax in de poule en 18 februari komen ze elkaar weer tegen op het tweede Europese niveau, de Europa League. Met onder andere oud-Ajacied Sven Botman als basisklant doet Lille het erg goed dit seizoen. Ze staan gedeeld tweede met Paris Saint-Germain in de competitie en hebben zich geplaatst voor de volgende Europese ronde. Waar moet Ajax voor uitkijken en waar liggen de kansen?

Na vorig seizoen twee keer te winnen van Lille, zullen de Fransen graag de herkansing met een beter resultaat afsluiten. Er zijn wel een aantal goede spelers vertrokken afgelopen zomer, maar er zijn vervangers gehaald. Ze zullen waarschijnlijk starten in een 4-4-2 opstelling. Renato Sanches is hét aanspeelpunt op het middenvelder en de spelverdeler. Hij krijgt zo vaak mogelijk de bal tijdens de opbouw en zoekt dan naar de juiste opstelling. Dit is het sterke, maar ook zwakke punt van de ploeg van Christophe Galtier. Krijgt de Portugees veel ruimte? Dan is het een erg goed voetballende ploeg, staat er veel druk op hem of is hij zoals een groot deel van dit seizoen geblesseerd? Dan merk je dat al erg in de opbouw. Het is nog niet zeker of hij fit zal zijn voor het duel met Ajax.

Zoals je vaak ziet met een vol middenveld, komen de backs graag mee naar voren bij Lille. Hier liggen veel kansen voor Ajax, met snelle vleugelspelers als Neres en Antony. Je kan ze veel pijn doen met counters en hoge druk, wat Ajax zeker kan doen. Echter moeten de Amsterdammers voor precies hetzelfde uitkijken, want ook Lille is dodelijk in de omschakeling, en het is aardig een trend aan het worden dat de ploeg van Ten Hag met ruimte in de rug fouten maakt en kansen weg kan geven. In de Eredivisie kom je hier vaak mee weg, maar op Europees niveau niet. Het is belangrijk dat Daley Blind en Perr Schuurs niet hoog staan bij balverlies, want daar kan de tegenstander goed van profiteren.

Terugkijkend naar vorig jaar is de tegenstander zeker verbeterd. Ze hebben tegen de ‘kleintjes’ in de competitie veel meer de bal en durven te voetballen, tegen sterke ploegen zakken ze nog wel wat in. De verwachting is dat Ajax de bal zal hebben en uit moet kijken voor de counter. Geduld is heel belangrijk, maar verslappen zoals wel vaker het geval is geweest dit seizoen mag niet gebeuren. Doelpunten zoals bij Atalanta uit mogen niet gebeuren en dat is wel precies waar Lille op hoopt. Één van de spitsen, Jonathan David, kan je wel vergelijken met Atalanta-aanvaller Zapata. Bij balbezit voor Lille is de beste oplossing hoge druk op de spelverdeler en centrale verdedigers.

Hoe moet Ajax dan kansen gaan creëren? Door via de zijkanten snelheid op te zoeken met Antony en hopelijk Neres, die met een goede voorzet of actie zichzelf of mogelijk Tadic en Haller voor de doelman kunnen zetten. Bij een voorsprong moet de Franse ploeg komen en zal er veel meer ruimte komen voor een tweede of derde. Er valt nog weinig te zeggen over een vermoedelijke opstelling zo ver van te voren, zeker niet in tijden van corona, maar proberen kan altijd. Op dit moment is iedereen fit op Renato Sanches na.

Vermoedelijke opstelling LOSC Lille: Maignan; Celik, Fonte, Botman, Mandava; Ikone, André, Soumaré, Bamba, David, Yilmaz.