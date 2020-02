Geschreven door Kevin Ligtvoet 19 feb 2020 om 11:02

Aanstaande Donderdag is het weer zover; Europees voetbal. Helaas is het geen Champions League meer voor Ajax, maar in tegenstelling tot PSV en Feyenoord is er nog wel Europa League voetbal te zien in Amsterdam. De eerste tegenstander is Getafe, een stugge ploeg die momenteel knap derde staat in Spanje.

In de groepsfase kwam Getafe de volgende clubs tegen: Trabzonspor, Krasnodar en FC Basel. Ze eindigde uiteindelijk tweede achter de laatst genoemde. Uit zes wedstrijden pakte de Spanjaarden twaalf punten. Er werd vier keer gewonnen tegen de laatste twee uit de poule, maar Basel was twee keer te sterk. In La Liga doen ze het verassend goed met een derde plek, al kan het spel een stuk aantrekkelijker.

Getafe in balbezit

Het is iets wat je niet heel vaak zult zien, aangezien de ploeg van Bordalás het liefst terugzakt en niet heel veel aan de bal is, maar wanneer ze dan wel de bal hebben willen ze deze dan ook niet lang houden. Ze spelen op de counter en moeten het vooral hebben van lange ballen en voorzetten. Hierbij komen lange spitsen natuurlijk goed uit, en die hebben ze zeker. Met Jaime Mata (1,86m) en Jorge Molina (1,88m). Het is dus heel erg te hopen dat Daley Blind fit is donderdag, want tegen deze fysiek sterke spitsen zou het toch fijn zijn je beste centrum beschikbaar te hebben. Het doel is duidelijk: bij het veroveren van de bal moet deze zo snel mogelijk via een lange bal naar één van de twee aanvallers. De andere gaat diep en hoopt hem zo achter de verdediging te ontvangen. Het is dus heel belangrijk dat deze twee spitsen geen ruimte krijgen en dat ze niet te makkelijk de duels in de lucht weten te winnen.

Nog één heel gevaarlijk punt: Waar Ajax zwak is met het verdedigen van standaardsituaties, is dit een sterk punt van Getafe. Met heel veel kopsterke spelers is het resultaat heel vaak een doelpunt.

Getafe uit balbezit

Als Ajax de bal heeft zal de thuisploeg zich opstellen in een 4-4-2 formatie. De twee spitsen schuiven door naar de centrale verdedigers van de tegenstanders en de twee buitenspelers zetten de rechts- en linksback onder druk. De twee middenvelders in de buurt staan van een middenvelder van de tegenstander. Vaak blijft er dan nog een vrije man over op het middenveld voor de tegenstander, alleen deze krijgt niet veel ruimte door middel van zonedekking.

Als Ajax onder deze hoge druk uit kan voetballen zakt het gehele elftal van Getafe waarschijnlijk gelijk in. Wanneer de tegenstander de bal heeft op hun helft gaan de twee buitenste middenvelders spelen als vleugelverdedigers en staat de ploeg dus met zes spelers achterin, twee op het middenveld en twee lange spitsen. Het doel hiervan is simpel; de tegenstander naar buiten dwingen. Wanneer dit gebeurt zorgt Getafe voor overtal bij de bal en proberen ze zo snel mogelijk om te schakelen.

Wat kan Ajax doen om toch kansen te creëren?

Het zal heel lastig worden om veel kansen te creëren tegen deze stugge tegenstander, maar er zijn mogelijkheden. Soms ligt er veel ruimte achter de verdediging van Getafe en het is dan handig om, in plaats van rond te tikken, een keer de diepte te zoeken. Met zoveel beweging in de aanval en op het middenveld bij Ajax kan dit gevaarlijk worden.

Het is ook heel belangrijk om veel geduld te hebben. Het gaat niet makkelijk worden om er zomaar doorheen te komen, maar balverlies kan dodelijk zijn. Geduld en zuivere passing is dus iets wat zeker niet mag ontbreken.

Vermoedelijke opstelling Getafe:

Soria; Suárez, Dakonam, Etxeita, Oliveira; Nyom, Maksímovc, Arambarri, Cucurella; Mata, Molina.

Het zal geen fijne wedstrijd worden voor de Amsterdammers en wij als fans zullen ons zeker weer ergeren aan het tijdrekken en harde overtredingen van de thuisploeg, want hier staan ze zelfs wel een beetje om bekend.