Geschreven door Kevin Ligtvoet 08 mrt 2021 om 10:03

Donderdag is het zover, het eerste duel tegen Young Boys voor een plekje bij de laatste acht. Het avontuur begint in de Johan Cruijff ArenA en Ajax kan gelijk een grote stap zetten naar de volgende ronde. Waar liggen de kansen voor de Amsterdammers en wat zijn de sterktste punten van Zwitserse koploper, die eerder al het Bayer Leverkusen van Peter Bosz uitschakelde?

Formatie

Young Boys start eigenlijk altijd in een 4-4-2 formatie, die bij balbezit voor de tegenstander met elf mannen heel compact kunnen verdedigen, en er snel met een counter uit kunnen komen. De spelers weten precies wanneer ze wel of geen druk moeten zetten en wanneer er een mogelijkheid is voor een counter.

Opbouw, balbezit op eigen helft

Krijgt de Zwitserse koploper de bal op eigen helft? Dan vinden ze het fijn om op te bouwen. De centrale verdedigers staan dichtbij de keeper en de twee controlerende middenvelders zakken ook in. De links- en rechtsachter staan helemaal bij de zijlijn, waardoor de ploeg het spel makkelijk kan verplaatsen naar de andere flank. Ze vinden balbezit zeker geen probleem, maar over het algemeen komen ze niet echt tot kansen met veel combinaties en korte passes. Er wordt puur achterin rondgespeeld, zodat de tegenstander te hoog gaat staan en te veel druk zet. Wanneer die fout wordt gemaakt, volgt er een lange bal naar Jean-Pierre Nsame, wat ervoor moet zorgen dat ze de tweede bal winnen en dan heel snel richting het doel van de tegenstander kunnen.

Verdedigen

Er liggen zeker kansen voor Ajax met creatieve middenvelders en buitenspelers, al zal Young Boys zeker inzakken en erg compact staan. De achterste linie van vier verdedigers, zeer waarschijnlijk Hefti – Lustenberger – Camara – Lefort, staan op één lijn en de vier middenvelders staan ook erg laag op het veld. De twee buitenspelers zullen de twee vleugelverdedigers van Ajax opvangen, en erg kort op de man zitten. Meestal zullen ze beide helemaal meelopen tot de achterlijn, mochten de links- en rechtsback van Ajax deze proberen te halen.

Met deze manier van verdedigen probeert trainer Seoane de tegenstander naar de zijlijn te dwingen en de as van het veld compleet dicht te houden. Het kan best nog wel eens een irritant beeld worden, wanneer er alleen twee spitsen net over de middenlijn zullen staan. Het zal dus erg belangrijk zijn dat de Amsterdammers niet te hoog gaan staan of dom balverlies lijden, want als de Zwitserse grootmacht ergens op hoopt, is het wel een snelle counter. Één van de dingen die Ajax dus nodig heeft is zuiverheid in de passing, en wat creativiteit, en eventueel een beweeglijke Tadic in de spits, zou ook wel fijn zijn om door dit defensieve blok te komen.

Aanvallen

Het zou niet echt netjes en rechtvaardig zijn als we alleen zouden praten over counters en wat lange ballen, kijkend naar het aanvallende doel van Young Boys. De lange bal gaat, zoals eerder gemeld, vaak naar Nsame, die het kopduel aan zal gaan en vaak wint. Met snelle en diepgaande middenvelders hoopt de ploeg op het winnen van de tweede bal, waardoor ze de snelle aanvallende spelers weg kunnen sturen richting Stekelenburg. Één ding wat Ajax dus moet proberen, is de kopsterke spits, Nsame, uitschakelen. Met een centrum met Timber en Martinez, kan dit nog best lastig worden. Dit zou dus kunnen betekenen dat Álvarez zal starten in het hart van de defensie, met Timber op rechts.

Waar liggen de kansen en gevaren voor Ajax?

De gevaren zijn duidelijk: Ajax moet scherp blijven en klaarstaan voor wat snelle counters. Onnodig balverlies zal dodelijk zijn en mag dan ook niet gebeuren. Een kopsterke Álvarez achterin kan het allemaal een stuk makkelijker maken.

Met Tadic in de spits en Antony en Neres op de flanken, moet het zeker lukken om genoeg kansen te krijgen tegen de sterke koploper van Zwitserland. Ze zullen Ajax veel naar de zijkanten dwingen, dus acties van de buitenspelers en opkomende backs moeten het gaan doen voor de Amsterdammers. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz had meer dan genoeg moeite met deze sterke tegenstander, dus het zal alles behalve een makkelijke avond worden.

Wat verwachten de Young Boys-fans?

Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar de verwachtingen in Zwitserland, dus heeft Ajax1 contact gezocht met fan van Young Boys.

Wie zijn de belangrijkste spelers voor jullie en voor wie moet Ajax het meest uitkijken?

“Ze hebben twee ‘keyplayers’ in het team, en dat zijn Jean Pierre Nsame en Nicholas Ngamale. Aanvallend gezien draait eigenlijk alles om Jean Pierre.”

Wat zijn de sterkste punten van trainer Gerardo Seoane?

“Hij krijgt het voor elkaar om elke speler perfect te gebruiken en hun kwaliteiten naar buiten te brengen. Hij bekijkt het per wedstrijd en heeft altijd een plan B.”

Wat is je verwachting van de duels met Ajax?

“Ik zie Young Boys niet verliezen. Het zal aankomen op verlenging of een overwinning. Ze zijn in vorm en Ajax krijgt zeker geen makkelijk tussendoortje.”

Wat zijn jullie zwakke punten?

“Soms kan het voetballend zeker nog wel wat beter. We hebben Nsame nu echt nodig, anders komen er geen kansen. Verder zijn er weinig zwakke plekken. Elke wedstrijd gaan ze met veel vertrouwen in en dan kan je iedereen aan.”

Vermoedelijke opstelling Young Boys: Faivre; Hefti, Lustenberger, Camara, Lefort; Fassnacht, Lauper, Aebischer, Ngamaleu; Meschack, Nsame.