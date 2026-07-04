Anass Salah-Eddine bekritiseerd: "Gek, dit vond ik wel opvallend"

"Die is geboren en getogen in Amsterdam", begint Vahle in de podcast HNM. "Hij heeft zijn hele jeugdopleiding in Nederland doorlopen en uiteindelijk voor Marokko gekozen. Het is natuurlijk supervet voor hem dat hij op een WK staat. Na afloop vroeg ik hem hoe het was om deze wedstrijd te spelen. Nou, die sprankeling in zijn ogen! Zó gemotiveerd om te winnen van Nederland."

Ook Hendriks stond te kijken van het interview van de inmiddels oud-PSV'er. "Ik vond het wel eerlijk, maar ik denk wel: je hebt alles hier in Nederland gedaan" reageert ze. "Je ziet aan alles dat hij echt Nederlands is. Dan is het wel gek dat je het zó belangrijk vindt om van Nederland te winnen. Je moet altijd gemotiveerd zijn, maar dit vond ik wel opvallend."