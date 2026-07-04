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Ajax historie & oud-spelers

Anass Salah-Eddine bekritiseerd: "Gek, dit vond ik wel opvallend"

Stefan
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © Pro Shots

In de nacht van maandag op dinsdag schakelde Marokko het Nederlands elftal uit het op WK. En daar was invaller en voormalig Ajacied Anass Salah-Eddine na afloop opvallend blij mee.

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"Die is geboren en getogen in Amsterdam", begint Vahle in de podcast HNM. "Hij heeft zijn hele jeugdopleiding in Nederland doorlopen en uiteindelijk voor Marokko gekozen. Het is natuurlijk supervet voor hem dat hij op een WK staat. Na afloop vroeg ik hem hoe het was om deze wedstrijd te spelen. Nou, die sprankeling in zijn ogen! Zó gemotiveerd om te winnen van Nederland."

Ook Hendriks stond te kijken van het interview van de inmiddels oud-PSV'er. "Ik vond het wel eerlijk, maar ik denk wel: je hebt alles hier in Nederland gedaan" reageert ze. "Je ziet aan alles dat hij echt Nederlands is. Dan is het wel gek dat je het zó belangrijk vindt om van Nederland te winnen. Je moet altijd gemotiveerd zijn, maar dit vond ik wel opvallend."

"Misschien begrijpen wij dat helemaal niet, want het is zijn gedachtegoed, maar ik had verwacht dat hij ook zou zeggen dat het ergens een dubbel gevoel was", vult Vahle aan. Die mening deelt Hendriks. "Zijn hele opleiding heeft hij in Nederland gehad. Natuurlijk wil je winnen, maar ik had ook verwacht dat hij wel enige compassie zou hebben met het feit dat Nederland is uitgeschakeld. Dat vond ik gek. Dat is zijn goed recht en ik lig daar niet wakker van, maar ik vond het wel apart", aldus de presentatrice.

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