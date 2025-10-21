Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax historie & oud-spelers

Anass Salah-Eddine: "Dat voetbal heb ik bij Ajax ook gespeeld"

Stefan
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © Pro Shots

Anass Salah-Eddine stapte in de slotfase van de zomerse transferwindow over van AS Roma naar PSV. De voormalig Ajacied speelde zich al snel in de basis en maakt een uitstekende indruk.

"Ik heb bij AS Roma weinig gespeeld, maar we trainden wel echt hard, dus ik was topfit toen ik bij PSV kwam", vertelt Salah-Eddine in De Telegraaf. "De trainer speelt bovendien het type voetbal, dat ik mijn hele jeugd bij Ajax heb gespeeld. En het is Nederland, mijn geboorteland, dus het was niet moeilijk om mezelf aan te passen. Dat heeft geholpen om snel mijn plek te vinden."

"Dit is precies wat ik voor ogen had toen ik naar PSV kwam en zo is het ook uitgepakt", vervolgt hij. De vleugelverdediger vertrok de vorige winter bij FC Twente en ging aan de slag bij AS Roma, maar speelde bij de Romeinse club slechts drie wedstrijden. "Roma is een immense club, dat voel je pas echt als je er speelt. Toen ik die kant opging, stonden ze twaalfde en ging het niet goed."

"Maar er kwam een andere trainer, Claudio Ranieri, en er kwamen zes nieuwe spelers in januari", gaat Salah-Eddine verder. "Vanaf dat moment won Roma bijna alles en haalden ze zelfs Europees voetbal. Er was daardoor weinig aanleiding om het elftal om te gooien. Dat begreep ik wel, maar natuurlijk wilde ik zelf ook graag spelen."

Van een verloren periode wil de huidig PSV'er echter niet spreken. "Nee, zeker niet. Ik heb er superveel geleerd. Ik woonde als jonge speler voor het eerst op mezelf in het buitenland en leerde een andere cultuur kennen. Dat heeft me niet alleen als voetballer, maar ook als mens doen groeien. Het Italiaanse voetbal is bovendien tactisch heel anders. Dat zijn allemaal ervaringen die je volwassener maken", aldus Salah-Eddine.

Ajax historie & oud-spelers Anass Salah-Eddine
