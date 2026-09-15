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Anass Salah-Eddine gepresenteerd in Griekenland, rugnummer bekend

Arthur
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © Pro Shots

Anass Salah-Eddine vervolgt zijn loopbaan bij Panathinaikos. De Griekse club heeft de komst van de 24-jarige linksback via de officiële kanalen bevestigd. Salah-Eddine wordt voor één seizoen gehuurd van AS Roma. In de deal is bovendien een optie tot koop opgenomen. In Griekenland gaat hij spelen met rugnummer 5.

Salah-Eddine had geen toekomst meer bij AS Roma en was daarom op zoek naar een nieuwe club. De dertienvoudig international van Marokko kon eerder deze zomer al naar West Ham United en Olympiakos vertrekken, maar wees die mogelijkheden af. Uiteindelijk heeft hij wel gekozen voor een overstap naar Panathinaikos.

De Griekse club heeft volgens Fabrizio Romano een optie tot koop bedongen in de huurdeal. Panathinaikos kan Salah-Eddine na dit seizoen definitief overnemen voor zeven miljoen euro, waarbij nog één miljoen euro aan bonussen kan worden betaald. Salah-Eddine ligt bij Roma nog tot medio 2028 vast. De verdediger keert daarmee tijdelijk terug naar een competitie waarin hij opnieuw speelminuten en vertrouwen hoopt op te doen. In Nederland kwam Salah-Eddine eerder uit voor Ajax, PSV en FC Twente.

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