'Anass Salah-Eddine hakt knoop door en laat Oranje links liggen'

Anass Salah-Eddine is één van de spelers die een belangrijke keuze zal moeten maken. De voormalig Ajacied speelde tot dusver zijn interlands voor de vertegenwoordigende elftallen van Oranje, maar lijkt te gaan kiezen voor Marokko.

Het medium AS weet te melden dat Salah-Eddine een interlandloopbaan voor de Leeuwen van Atlas serieus zou overwegen. Na een halfjaar bij AS Roma keerde Salah-Eddine de voorbije transferzomer terug naar Nederland. PSV nam hem op huurbasis over en heeft tevens een optie tot koop bedongen op de voormalig speler van Ajax en FC Twente.

In Eindhoven speelde hij zichzelf al snel in de basis en de nodige supporters zouden dan ook graag zien dat PSV de afkoopsom betaalt aan AS Roma. Tot dusver speelde Salah-Eddine dertien interlands namens Jong Oranje, waarin hij niet wist te scoren.