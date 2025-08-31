AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ajax historie & oud-spelers

Anass Salah-Eddine is PSV'er: "Ik zal dit logo met trots dragen"

Stefan
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency

Anass Salah-Eddine is officieel gepresenteerd als speler van PSV. De voormalig verdediger van Ajax is op huurbasis overgekomen van AS Roma, terwijl PSV ook een optie tot koop bedongen heeft.

"Ik ben honderd procent fit en klaar om zo snel mogelijk in actie te komen", verzekert Salah-Eddine op de clubsite van PSV. "Toen PSV voor mij als serieuze optie naar voren kwam, was ik direct enthousiast. Na de eerste gesprekken met de mensen binnen de club voelde ik ook gelijk een klik. Daarna was de keuze voor mij snel gemaakt."

De vleugelverdediger was zaterdagavond in het Philips Stadion aanwezig, waar hij PSV met 0-2 onderuit zag gaan tegen Telstar. "Ik ben ervan overtuigd dat ik van toegevoegde waarde ga zijn voor PSV. Ik zal alles geven voor deze club, elke wedstrijd vechten en het logo met trots dragen", aldus Salah-Eddine.

