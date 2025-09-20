Anass Salah-Eddine kon naar Engeland: "Maar ik wilde naar PSV"

"Er was belangstelling vanuit Nederland, Spanje, Italië, Duitsland en Engeland, maar wilde ik naar PSV. Ik heb net als in de winter gevoeld dat de club mij graag wilde hebben", vertelt Salah-Eddine in het Eindhovens Dagblad. "Ik denk dat ik best een bijtertje ben. Ik heb altijd hard gewerkt, in sterke jeugdopleidingen. En heb ook zware blessures overwonnen."

"Ik brak mijn enkel, scheurde m’n enkelbanden. Dan word je snel volwassen", vervolgt hij. "Ik leerde dat ik moest leven als een monnik om later de vruchten te kunnen plukken en mijn ouders hebben me uitstekend geholpen. Dat doen ze nog steeds, ook bij mijn broers van achttien en negen. Ze spelen bij Telstar en Ajax en willen in de toekomst ook een mooie carrière maken. Ik wil een voorbeeld voor ze zijn", aldus Salah-Eddine.