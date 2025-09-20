AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Anass Salah-Eddine kon naar Engeland: "Maar ik wilde naar PSV"

Stefan
Anass Salah-Eddine tegen Union Sint-Gillis
Anass Salah-Eddine tegen Union Sint-Gillis Foto: © BSR Agency

Anass Salah-Eddine had bij AS Roma weinig uitzicht op speeltijd en vertrok deze zomer naar PSV. De oud-vleugelverdediger van Ajax had meerdere opties, maar wilde graag naar Eindhoven verkassen.

"Er was belangstelling vanuit Nederland, Spanje, Italië, Duitsland en Engeland, maar wilde ik naar PSV. Ik heb net als in de winter gevoeld dat de club mij graag wilde hebben", vertelt Salah-Eddine in het Eindhovens Dagblad. "Ik denk dat ik best een bijtertje ben. Ik heb altijd hard gewerkt, in sterke jeugdopleidingen. En heb ook zware blessures overwonnen."

"Ik brak mijn enkel, scheurde m’n enkelbanden. Dan word je snel volwassen", vervolgt hij. "Ik leerde dat ik moest leven als een monnik om later de vruchten te kunnen plukken en mijn ouders hebben me uitstekend geholpen. Dat doen ze nog steeds, ook bij mijn broers van achttien en negen. Ze spelen bij Telstar en Ajax en willen in de toekomst ook een mooie carrière maken. Ik wil een voorbeeld voor ze zijn", aldus Salah-Eddine.

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ryan Gravenberch viert zijn treffer met Mohamed Salah

Voormalig Ajax-speler imponeert: "Ik moest aan Cruijff denken"

0
Anass Salah-Eddine

Anass Salah-Eddine over oude club: "We hadden een vriendengroep"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Anass Salah-Eddine Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd