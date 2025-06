'Anass Salah-Eddine krijgt slecht nieuws van clubleiding AS Roma'

AS Roma betaalde in januari zo'n tien miljoen euro aan FC Twente om Salah-Eddine over te nemen, maar de linksback kwam in het afgelopen half jaar slechts in drie competitiewedstrijden in actie voor I Giallorossi. Hij gaf daarin één assist. Op 9 maart kwam Salah-Eddine, die niet werd ingeschreven voor de Europa League, voor het laatst in actie voor AS Roma.

De nieuwe trainer Gian Piero Gasperini geeft Salah-Eddine in de voorbereiding nog één kans om zich te laten zien, dat meldt Corriere dello Sport. De kans lijkt groot dat het Italiaanse avontuur van de linkspoot alweer snel stopt of dat hij verhuurd gaat worden. Salah-Eddine zal later aansluiten bij AS Roma, omdat hij met Jong Oranje actief is op het EK. Ook van bondscoach Michael Reiziger krijgt hij niet veel spelminuten. Salah-Eddine kwam alleen tegen Denemarken in actie.