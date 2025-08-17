Ajax transfergeruchten en nieuws
'Anass Salah-Eddine mag alweer vertrekken; Spaanse interesse'
Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency
Anass Salah-Eddine lijkt alweer te mogen vertrekken bij AS Roma. De linksback, die in januari nog voor acht miljoen euro plus bonussen werd overgenomen van FC Twente, heeft trainer Gian Piero Gasperini niet weten te overtuigen.
Tijdens de voorbereiding kwam hij niet in de plannen van de nieuwe coach voor en ontbrak hij dit weekend in de wedstrijdselectie tegen Neom SC.
De Nederlander speelde vorig seizoen slechts drie wedstrijden voor Roma en wist zijn belofte niet waar te maken. Clubs als het Spaanse Elche zouden inmiddels interesse hebben getoond in de Jong Oranje-international. De Romeinen overwegen mogelijk een verhuur of definitieve verkoop, ondanks het doorlopende contract van Salah-Eddine tot medio 2028.
