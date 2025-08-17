Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'Anass Salah-Eddine mag alweer vertrekken; Spaanse interesse'

Max
bron: Italiaanse media
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency

Anass Salah-Eddine lijkt alweer te mogen vertrekken bij AS Roma. De linksback, die in januari nog voor acht miljoen euro plus bonussen werd overgenomen van FC Twente, heeft trainer Gian Piero Gasperini niet weten te overtuigen.

Tijdens de voorbereiding kwam hij niet in de plannen van de nieuwe coach voor en ontbrak hij dit weekend in de wedstrijdselectie tegen Neom SC.

De Nederlander speelde vorig seizoen slechts drie wedstrijden voor Roma en wist zijn belofte niet waar te maken. Clubs als het Spaanse Elche zouden inmiddels interesse hebben getoond in de Jong Oranje-international. De Romeinen overwegen mogelijk een verhuur of definitieve verkoop, ondanks het doorlopende contract van Salah-Eddine tot medio 2028.

Hans Kraay Jr.

Kraay jr. geeft update over Ajax-geruchten: "Niet uitgesloten"

0
Klaas-Jan Huntelaar bij Jong Ajax op De Toekomst

'Ajax concurreert met PSV en FC Utrecht om Huntelaar junior (16)'

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 1 5 3
4 FC Utrecht 1 4 3
5 AZ 1 3 3
6 Ajax 1 2 3
7 Feyenoord 1 2 3
8 Fortuna Sittard 1 0 1
9 Go Ahead Eagles 1 0 1
