Anass Salah-Eddine over Oranje: "Dat zou een prachtige pot zijn"
Anass Salah-Eddine kijkt uit naar een mogelijke ontmoeting tussen Marokko en Nederland in de knock-outfase van het WK. De vleugelverdediger van de Atlasleeuwen reageerde na de 4-2 overwinning op Haïti enthousiast op een mogelijk treffen met het Nederlands elftal.
Salah-Eddine was na afloop bij de NOS eerst kritisch op het optreden van zijn ploeg. "Het was een pittige wedstrijd. Ze gaven vol druk op het moment dat wij niet scherp waren, dus we hebben het onszelf erg lastig gemaakt."
Na de overwinning werd de verdediger erop gewezen dat Marokko als tweede in de poule is geëindigd en daardoor mogelijk tegenover Nederland komt te staan in de zestiende finales. "Moeten we dan tegen Nederland?", vroeg Salah-Eddine, waarna hem werd verteld dat die kans groot is. "Dat zou een prachtige pot zijn, natuurlijk."
Salah-Eddine kijkt vooral uit naar het weerzien met zijn vrienden bij Oranje. "Ik speel dan tegen mijn beste vrienden, dus dat gaat heel leuk zijn."
Toch heeft de verdediger veel respect voor beide landen. "Nederland is een geweldige ploeg, maar dat vind ik ook van ons. We gaan ons goed voorbereiden en ik heb er veel zin in als Nederland wint."
Mocht het daadwerkelijk tot een onderlinge ontmoeting komen, dan neemt Salah-Eddine eerst nog contact op met zijn vrienden bij Oranje. "Ik vind het heel leuk om tegen Nederland te spelen. Ik ga die jongens veel succes wensen en als we tegen ze moeten spelen, ga ik ze zeker even bellen."
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Anass Salah-Eddine over Oranje: "Dat zou een prachtige pot zijn"
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