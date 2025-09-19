Anass Salah-Eddine over oude club: "We hadden een vriendengroep"

PSV wist zich deze zomer te versterken met Anass Salah-Eddine. De Eindhovenaren zaten ook afgelopen winter al achter de back aan, maar toen koos de voormalig Ajacied voor een transfer naar AS Roma.

"Het moet lopen zoals het moet lopen", reageert Salah-Eddine in het Eindhovens Dagblad. "Iedereen heeft zijn eigen pad en voor mij was de route blijkbaar dat ik eerst naar Italië moest. Ik ben heel blij om nu in Eindhoven te zijn, absoluut. Maar van de stap naar AS Roma heb ik geen spijt. Ik heb veel geleerd van de trainer, het land, de competitie, van alles. Dat heeft me completer gemaakt."

Voor de stap naar de Italiaanse hoofdstad was de vleugelverdediger één van de uitblinkers bij FC Twente. "We hadden een vriendengroep, met een goede trainer. Elke speler kon het maximale uit zichzelf halen. Ik hoop dat FC Twente het goed blijft doen, want het is een prachtige club", aldus Salah-Eddine.