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Anass Salah-Eddine twijfelt: deur naar Eredivisie-club weer open?

Stefan
Anass Salah-Eddine op het WK van 2026
Anass Salah-Eddine op het WK van 2026 Foto: © Pro Shots

Anass Salah-Eddine speelde het voorbije seizoen op huurbasis bij PSV. De Eindhovense club wilde hem ook graag definitief vastleggen, maar de voormalig Ajacied besloot om voor zijn kansen te gaan bij AS Roma.

En dat is geen al te gelukkige keuze, zo blijkt nu. Salah-Eddine mag namelijk alweer vertrekken bij de club uit de Italiaanse hoofdstad. AS Roma zou daarbij zelfs al een akkoord hebben bereikt met het Griekse Olympiacos, maar het is nog maar de vraag of het daadwerkelijk tot een transfer komt. Voetbal International weet namelijk dat Salah-Eddine een stap naar Athene (nog) niet ziet zitten.

In een eerder stadium werd Real Betis al genoemd als mogelijke nieuwe bestemming, maar dat is zeker nog niet in kannen en kruiken. VI schetst dat de deur naar PSV wellicht weer opengaat, al hebben de Eindhovenaren natuurlijk een aanbieding neergelegd bij Filip Kostic. Hij laat op zijn beurt PSV echter weer wachten, voordat hij een keuze zal maken.

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