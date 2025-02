Anass Salah-Eddine verklaart mooi gebaar: "Voor Abdelhak Nouri"

Salah-Eddine mocht er deze week in de bekerwedstrijd tegen AC Milan al aan ruiken, maar hij bleef de hele wedstrijd op de bank. "Wat een grote club! Ik ben heel blij om hier te zijn. Iedereen was heel aardig tegen me, ik voel me goed", vertelt hij aan de clubkanalen van AS Roma. "De deal was in een paar dagen rond. De club sprak veel vertrouwen in me uit en wilde graag dat ik zou komen. Dat wilde ik zelf ook, dus het was duidelijk."

De 23-jarige Amsterdammer heeft opnieuw voor rugnummer 34 gekozen. "Iedereen weet waarom ik nummer 34 gekozen heb, zoals ik dat ook bij mijn vorige club heb gedaan. Het is voor Abdelhak Nouri", besluit de vleugelverdediger.