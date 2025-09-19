Anass Salah-Eddine verklaart: "Omdat ik PSV een mooie club vind"

Anass Salah-Eddine kwam in het slot van de zomerse transferwindow naar PSV. De vleugelverdediger wordt door de Eindhovenaren gehuurd van AS Roma en hebben ook een optie tot koop bedongen op de oud-speler van Ajax.

Bij PSV moet hij de concurrentie aan gaan met andere vleugelverdedigers, waaronder Mauro Júnior. "Als je geen concurrentie wilt, moet je bij een derdeklasser gaan spelen", vertelt Salah-Eddine in het Eindhovens Dagblad. "Ik ben hier gekomen omdat ik PSV een mooie club vind, om in de basis te komen en mezelf te laten zien. En natuurlijk om er een succesvol jaar van te maken."

De vleugelverdediger kan terugkijken op een prima invalbeurt in de Champions League, al ging PSV wel met 1-3 onderuit. "Heel erg balen, maar we moeten vertrouwen houden dat het tegen een grote ploeg als Liverpool ook kan om je als team te laten zien", gaat hij verder. "En om resultaat te boeken. Dat stukje beleving wil ik wel toevoegen aan PSV, dat je met veel zelfvertrouwen je tegenstanders tegemoet kunt treden."

"Ik geef mijn concurrent aan de andere kant bij voorkeur ook snel een signaal dat hij geen fijne middag of avond tegemoet gaat." Salah-Eddine geeft aan fysiek klaar te zijn voor een basisplaats. "Maar natuurlijk bepaalt de trainer dat en respecteer ik zijn beslissingen. Op het moment dat ik op het veld sta, wil ik mezelf laten zien", aldus de vleugelverdediger.