Anass Salah-Eddine: "Weggaan bij Ajax heeft uitstekend uitgepakt"

Anass Salah-Eddine is sinds deze transferzomer speler van PSV. De vleugelverdediger is overgekomen van AS Roma en heeft al een aantal fraaie clubs op zijn CV staan. Waaronder Ajax.

"Mijn eigen carrière is bij AZ begonnen, maar het grote werk pas bij Ajax", vertelt Salah-Eddine in het Eindhovens Dagblad. "Onder Erik ten Hag mocht ik debuteren, waar ik hem altijd dankbaar voor zal blijven. Ik heb aan al mijn vorige clubs goede herinneringen, dus ook aan Ajax. Maar de beslissing om daar weg te gaan en naar Enschede te verhuizen, heeft voor mij uitstekend uitgepakt."

"Dat ik nu snel tegen Ajax mag spelen met PSV? Het is bijzonder, maar ik heb dat met FC Twente ook al gedaan", vervolgt hij. "Hoe ik naar het PSV van de afgelopen jaren heb gekeken? Nou, met bewondering. PSV heeft het geweldig gedaan en had het beste team van Nederland. Je merkt hier ook meteen dat je bij een topclub binnenkomt."

"In Rome had ik weinig perspectief en ook geen garanties. In de winterstop ben ik als gezegd naar Italië gegaan, toen AS Roma twaalfde stond en daarna verloor de club nog maar één wedstrijd. Er was, kortom, weinig reden om mij in het team te wisselen. Dat begreep en begrijp ik", aldus Salah-Eddine.