AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Anass Salah-Eddine: "Weggaan bij Ajax heeft uitstekend uitgepakt"

Stefan
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency

Anass Salah-Eddine is sinds deze transferzomer speler van PSV. De vleugelverdediger is overgekomen van AS Roma en heeft al een aantal fraaie clubs op zijn CV staan. Waaronder Ajax.

"Mijn eigen carrière is bij AZ begonnen, maar het grote werk pas bij Ajax", vertelt Salah-Eddine in het Eindhovens Dagblad. "Onder Erik ten Hag mocht ik debuteren, waar ik hem altijd dankbaar voor zal blijven. Ik heb aan al mijn vorige clubs goede herinneringen, dus ook aan Ajax. Maar de beslissing om daar weg te gaan en naar Enschede te verhuizen, heeft voor mij uitstekend uitgepakt."

"Dat ik nu snel tegen Ajax mag spelen met PSV? Het is bijzonder, maar ik heb dat met FC Twente ook al gedaan", vervolgt hij. "Hoe ik naar het PSV van de afgelopen jaren heb gekeken? Nou, met bewondering. PSV heeft het geweldig gedaan en had het beste team van Nederland. Je merkt hier ook meteen dat je bij een topclub binnenkomt."

"In Rome had ik weinig perspectief en ook geen garanties. In de winterstop ben ik als gezegd naar Italië gegaan, toen AS Roma twaalfde stond en daarna verloor de club nog maar één wedstrijd. Er was, kortom, weinig reden om mij in het team te wisselen. Dat begreep en begrijp ik", aldus Salah-Eddine.

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Van der Vaart: "Ajax kan rustiger vanuit een underdogrol spelen"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Maduro tempert verwachtingen: "Weten niet wat er allemaal speelt"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Anass Salah-Eddine Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd