'Anass Salah-Eddine ziet terugkeer naar Eredivisie wel zitten'
Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency
Anass Salah-Eddine wil dolgraag naar PSV. Dat schrijft Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad.
Salah-Eddine bevindt zich na een halfjaar al op een dood spoor bij AS Roma. PSV wil de voormalig linksback van Ajax en FC Twente graag uit de uitzichtloze situatie verlossen en ook de speler zelf ziet een tijdelijke transfer naar Eindhoven wel zitten.
AS Roma staat open voor een verhuur van de Jong Oranje-international, maar het is nog maar de vraag of PSV de bestemming van Salah-Eddine wordt. Meerdere clubs zijn in de markt voor de verdediger, waaronder Werder Bremen en Torino.
Loting Champions League: Ajax onder meer naar Engeland en Spanje
