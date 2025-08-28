AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
'Anass Salah-Eddine ziet terugkeer naar Eredivisie wel zitten'

Max
bron: Eindhovens Dagbad
Anass Salah-Eddine
Anass Salah-Eddine Foto: © BSR Agency

Anass Salah-Eddine wil dolgraag naar PSV. Dat schrijft Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad

Salah-Eddine bevindt zich na een halfjaar al op een dood spoor bij AS Roma. PSV wil de voormalig linksback van Ajax en FC Twente graag uit de uitzichtloze situatie verlossen en ook de speler zelf ziet een tijdelijke transfer naar Eindhoven wel zitten.

AS Roma staat open voor een verhuur van de Jong Oranje-international, maar het is nog maar de vraag of PSV de bestemming van Salah-Eddine wordt. Meerdere clubs zijn in de markt voor de verdediger, waaronder Werder Bremen en Torino. 

Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
