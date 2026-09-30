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Anastasiou deelt waarschuwing uit: "Maak de borst maar nat!"

Arthur
Yannis Anastasiou
Yannis Anastasiou Foto: © Pro Shots

De Griekse voetbalgekte heeft de afgelopen periode flinke vormen aangenomen. Na de knappe overwinningen op Servië en Duitsland leeft de wedstrijd tegen Oranje enorm in Griekenland. Yannis Anastasiou, voormalig spits en trainer van onder meer Ajax en Roda JC, ziet volop mogelijkheden voor de Grieken. Volgens hem beschikt de nationale ploeg over een uitzonderlijk sterke lichting.

"Voor mijn gevoel is dit de meest complete selectie van de afgelopen 30 à 35 jaar", stelt Anastasiou. De zeges op Servië (1-2) en Duitsland (0-1) hebben voor een enorme opleving gezorgd. Anastasiou merkt dat zelf ook. "Het is verschrikkelijk. Ik heb er ook al tweehonderd op de app gehad die om kaarten vroegen", vertelt de oud-spits lachend aan Sportnieuws.nl. Voor het duel met Nederland kwamen in totaal zo'n 100.000 ticketaanvragen binnen.

"Je voelt overal de euforie en het enthousiasme na het historische resultaat tegen Duitsland… Maar dat is ook alleen maar mooi", aldus Anastasiou. De huidige trainer van Panetolikos FC begrijpt de grote verwachtingen rond het nationale elftal. Volgens hem mag er gesproken worden van een gouden generatie. "Je kunt wel spreken van een gouden generatie. We hebben heel veel talent en ervaring in de ploeg. Voor mijn gevoel is dit de meest complete selectie van de afgelopen 30 à 35 jaar", vervolgt Anastasiou.

Daarmee waarschuwt de voormalig Ajacied het Nederlands Elftal nadrukkelijk. "Nederland kan zijn borst natmaken, zeker na de twee zeges van Griekenland op Servië en Duitsland. Het vertrouwen is groot en het enthousiasme bij de mensen enorm." Anastasiou, die ruim twintig jaar als speler en trainer in Nederland actief was, ziet vooral aanvallend veel kwaliteit bij Griekenland. "Griekenland heeft heel veel kwaliteit met Tzolis (Arsenal, red.), Konstantelias en Karetsas (beiden Borussia Dortmund, red.), maar je hebt natuurlijk ook nog Pavlidis (Benfica, red.) en Douvikas (Como 1907, red.). Zij hebben twee fantastische jaren achter de rug."

Volgens Anastasiou is daarmee ook een opvallend verschil ontstaan met het Griekse elftal van vroeger. "Waar wij vroeger vooral goede verdedigers hadden en Nederland goede spitsen, is het nu andersom. Wij maken nu juist heel gemakkelijk goals, terwijl dat bij Oranje nog een vraagteken is..."

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