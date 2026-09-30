Anastasiou deelt waarschuwing uit: "Maak de borst maar nat!"

De Griekse voetbalgekte heeft de afgelopen periode flinke vormen aangenomen. Na de knappe overwinningen op Servië en Duitsland leeft de wedstrijd tegen Oranje enorm in Griekenland. Yannis Anastasiou, voormalig spits en trainer van onder meer Ajax en Roda JC, ziet volop mogelijkheden voor de Grieken. Volgens hem beschikt de nationale ploeg over een uitzonderlijk sterke lichting.

"Voor mijn gevoel is dit de meest complete selectie van de afgelopen 30 à 35 jaar", stelt Anastasiou. De zeges op Servië (1-2) en Duitsland (0-1) hebben voor een enorme opleving gezorgd. Anastasiou merkt dat zelf ook. "Het is verschrikkelijk. Ik heb er ook al tweehonderd op de app gehad die om kaarten vroegen", vertelt de oud-spits lachend aan Sportnieuws.nl. Voor het duel met Nederland kwamen in totaal zo'n 100.000 ticketaanvragen binnen.

"Je voelt overal de euforie en het enthousiasme na het historische resultaat tegen Duitsland… Maar dat is ook alleen maar mooi", aldus Anastasiou. De huidige trainer van Panetolikos FC begrijpt de grote verwachtingen rond het nationale elftal. Volgens hem mag er gesproken worden van een gouden generatie. "Je kunt wel spreken van een gouden generatie. We hebben heel veel talent en ervaring in de ploeg. Voor mijn gevoel is dit de meest complete selectie van de afgelopen 30 à 35 jaar", vervolgt Anastasiou.