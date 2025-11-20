Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax bestuur & beleid

Anbeek krijgt kritiek: "Dan worden er weer open deuren ingetrapt"

Amber
bron: Voetbal International
Dirk Anbeek
Dirk Anbeek Foto: © Pro Shots

Dirk Anbeek, de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax, vertelde afgelopen week op de algemene vergadering van aandeelhouders dat de club onderzoek doet naar een efficiëntere samenwerking.

"Er is bereidheid van directe betrokkenen om er serieus mee aan de slag te gaan. Denk ook aan de juridische regelgeving van de vennootschap", sprak Anbeek onder meer. "Er zijn meerdere opties en dat gaan we in de nieuwe RvC-samenstelling tegen het licht houden. Het moet draaien om voetbal met een efficiënte structuur daaromheen."

"Schrijf alsjeblieft niet: Ajax wil van de beurs af. Dat is onjuist. Wij gaan alle opties onderzoeken om dit voetbalbedrijf efficiënter te kunnen maken. De beursnotering neemt daar plaats in", zei de vicevoorzitter.

Tom Knipping is in VI kritisch op Anbeek: "Ja hoor, een onderzoek! De ideale oplossing in crisistijden. Commissaris Anbeek van Ajax meldde in de aandeelhoudersvergadering dat onderzocht wordt hoe ze efficiënter en effectiever kunnen samenwerken. Nou, net als PSV en AZ een sterk technisch hart aanstellen bijvoorbeeld?"

"Logische besluiten nemen zodat ooggetuigen Danny Blind en Hans van der Zee geen reden hebben om openlijk gehakt te maken van keuzes? Ongetwijfeld zal er weer een rapport komen waarin een hoop open deuren worden ingetrapt", voorspelt Knipping.

