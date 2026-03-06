Anco Jansen: "Ajax had met hem meegedaan om het kampioenschap"

Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Amber
bron: Voetbalpraat

Volgens Anco Jansen had Ajax dit seizoen een serieuze gooi naar de landstitel kunnen doen met Dick Schreuder als trainer. De oud-voetballer sprak zich daarover uit in het programma Voetbalpraat van ESPN. Ajax staat momenteel derde in de Eredivisie en kijkt tegen een achterstand van 21 punten aan op koploper PSV.

Tijdens de uitzending werd stilgestaan bij het sterke seizoen van NEC onder leiding van Schreuder. Marciano Vink sprak daarbij zijn bewondering uit voor het werk van de trainer in Nijmegen. "Over waarde creëren heeft Schreuder echt bizar werk verricht. Vooral als je kijkt hoe het stond aan het begin van het seizoen. In de eerste wedstrijd tegen PSV, toen het 5-3 werd, stonden er zeven andere spelers in bij NEC. Hoe zo’n elftal ontwikkelt en iedereen fit blijft, dan doen zij volle bak mee."

Bij Ajax verloopt het seizoen een stuk minder overtuigend. Hoewel de Amsterdammers momenteel op de derde plek staan, hadden club en supporters op meer gehoopt. Volgens Vink speelt de rol van de trainer daarin een belangrijke factor. "Het heeft ook met een goede trainer te maken. Er zijn misschien een aantal spelers bij Ajax niet goed genoeg, maar als je een heel goede trainer voor de groep zet..."

Jansen vroeg zich vervolgens hardop af hoe Ajax het dit seizoen had gedaan met Schreuder aan het roer. Vink reageerde met een knipoog. "Dan hadden ze in ieder geval een heel goede conditie gehad."

Jansen ging nog een stap verder en denkt dat Ajax daadwerkelijk had kunnen meestrijden om de titel. "Ik durf wel te stellen: dan hadden ze meegedaan om het kampioenschap, absoluut."

