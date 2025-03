Anco Jansen: "Dan is Ajax gewoon het beste team van Nederland"

Anco Jansen is lovend over de prestaties van Ajax. Francesco Farioli krijgt de credits voor het team dat inmiddels 8 punten losstaat in de Eredivisie.

"Ondanks dat het enorm tegen mijn voetbalhart ingaat, vind ik het wel ongelooflijk knap wat daar gebeurt", vertelt Jansen in gesprek met ESPN. "Als je terugkijkt naar vorig seizoen en dan dit in de selectie weet te brengen, dan kan je alleen maar respect hebben voor Farioli."

Het verschil ten opzichte van afgelopen seizoen is fantastisch. "Als je dan nu zo weinig goals tegen krijgt en er echt een team van weet te maken, chapeau", is Jansen lovend over Farioli. "Zonder bal sprinten ze massaal terug. Natuurlijk ziet het er vaak niet uit. Maar zonder bal is Ajax gewoon het beste team van Nederland. Daar kun je ook kampioen mee worden."

Hekkensluiter Almere City werd met moeite verslagen, maar wél verslagen. "Farioli kijkt gewoon naar de ranglijst van vorig seizoen en ziet dat er toen defensief helemaal niks van klopte. Ik vind het ook wel wat moois hebben", stelt Jansen. "Maar voor mooi voetbal moet je dit seizoen nou eenmaal niet in Amsterdam zijn. Dan moet je lekker naar Barcelona kijken. Over twee maanden staan ze weer met zijn tienduizenden op het Museumplein, een jaar nadat de club volledig was afgebrand. Dat is nu het enige dat telt in Amsterdam."