Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

VfL Wolfsburg heeft interesse in Ko Itakura. De verkoop van de verdediger zou een 'brevet van onvermogen zijn' van de clubleiding, zo stelt Anco Jansen.

ESPN-verslaggever Thijs Zwagerman schetst in Voetbalpraat hoe de situatie er momenteel voorstaat. "Ajax heeft heel duidelijk gezegd dat ze hem niet willen verkopen", aldus Zwagerman over de belangstelling van VfL Wolfsburg. "Ook Itakura wil voor zijn kans bij Ajax blijven gaan. Een transfer lijkt er niet van te komen. Maar het is wel opmerkelijk, want het zou na Raúl Moro natuurlijk al de tweede speler zijn die na een half jaar dan alweer zou verkassen."

Dat scenario zou volgens Jansen slecht ogen richting de buitenwereld. "Dat is een brevet van onvermogen, tenminste zo kunnen beleidsmakers er denk ik wel naar kijken", stelt hij. Zwagerman wijst daarbij ook op de financiële kant van het verhaal. "Zeker ook voor de transfersommen. Zowel Itakura als Moro waren echt grote aankopen."