Anco Jansen geniet van Ajacied: "Die was aan de bal niet normaal"

Ajax heeft in een vriendschappelijke wedstrijd met 1-0 gewonnen van Olympiakos Piraeus en Anco Jansen zag een duidelijke uitblinker bij de club uit Amsterdam. Hij heeft genoten van routinier Daley Blind.

"Ik heb hem centraal achterin gezien tegen Olympiakos. Die was aan de bal niet normaal", vertelt hij in het programma WK Praat op ESPN. Zijn collega Hedwiges Maduro haakt vervolgens in. "Die volwassenheid van Blind gaat andere jeugdige spelers helpen", voorspelt hij.

"Je hoort telkens zijn coaching van achteruit", constateert Maduro. "Dat heeft Ajax gewoon nodig gehad. Afgelopen seizoen hadden ze dat niet", besluit Maduro, die in het verleden zelf ook bij Ajax speelde. Op 'X' waren er ook allemaal lovende reacties over het spel van Daley Blind te lezen.