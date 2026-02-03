Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Anco Jansen geniet van Ajacied: "Zit echt een hoop kwaliteit in"

Max
bron: ESPN
Anco Jansen
Anco Jansen Foto: © Pro Shots

Anco Jansen heeft dit weekend genoten van Mika Godts. De aanvaller van Ajax maakte twee doelpunten tegen Excelsior. 

Godts is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij Ajax en afgelopen weekend kon Jansen weer genieten van de Belg. "Die rechtsback van Excelsior, Bronkhorst, werd aan alle kanten voorbij gelopen door hem. Hij draait zo supersnel, daar zit echt een hoop kwaliteit in", vertelt de analist aan ESPN. "Hij gaat nu ook nog doelpunten maken."

Verder was het een teleurstellende wedstrijd voor Ajax, dat een 0-2 voorsprong weggaf tegen de promovendus. "Wat natuurlijk opvalt bij Ajax, is het grote contrast binnen een wedstrijd. Dat zag je al tegen Go Ahead, maar gister tegen Excelsior ook", aldus Jansen. "De eerste helft is er niks aan de hand en in het laatste half uur stort het weer als een kaartenhuis in elkaar. Is dat iets fysieks? Zijn de wissels niet goed genoeg? Is het mentaal? Ze kunnen zo'n wedstrijd gewoon niet 'dood' maken."

Gerelateerd:
Johan Derksen

Johan Derksen geeft advies: "Haal die man in godsnaam naar Ajax"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'Ajax grijpt mis: Real Betis wil middenvelder niet laten gaan'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties