Anco Jansen geniet van Ajacied: "Zit echt een hoop kwaliteit in"

Godts is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij Ajax en afgelopen weekend kon Jansen weer genieten van de Belg. "Die rechtsback van Excelsior, Bronkhorst, werd aan alle kanten voorbij gelopen door hem. Hij draait zo supersnel, daar zit echt een hoop kwaliteit in", vertelt de analist aan ESPN. "Hij gaat nu ook nog doelpunten maken."

Verder was het een teleurstellende wedstrijd voor Ajax, dat een 0-2 voorsprong weggaf tegen de promovendus. "Wat natuurlijk opvalt bij Ajax, is het grote contrast binnen een wedstrijd. Dat zag je al tegen Go Ahead, maar gister tegen Excelsior ook", aldus Jansen. "De eerste helft is er niks aan de hand en in het laatste half uur stort het weer als een kaartenhuis in elkaar. Is dat iets fysieks? Zijn de wissels niet goed genoeg? Is het mentaal? Ze kunnen zo'n wedstrijd gewoon niet 'dood' maken."