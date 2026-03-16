Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Anco Jansen geniet van Ajax: "Hij verdient dan een vermelding"

Bjorn
bron: De Telegraaf
Anco Jansen
Anco Jansen Foto: © Pro Shots

Anco Jansen heeft genoten van Ajax in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De analist van ESPN zag de Amsterdammers in eigen huis met 4-0 winnen.

"Ik moet je eerlijk zeggen; ik heb genoten van Ajax", zegt Jansen op de website van ESPN. "Het lek boven is misschien wat te vroeg, want hiervoor zaten ze echt in een dramatische reeks natuurlijk. Maar goed, we hebben het over deze speelronde en daarin vond ik ze echt heerlijk spelen."

"Het is misschien te makkelijk om het na één wedstrijd allemaal aan de nieuwe trainer (Oscar Garcia, red.) toe te schrijven, maar het leek er wel op alsof de spelers bevrijd waren", vervolgt de analist. "Ik dacht hier en daar zelfs vleugjes van voetbalplezier te zien."

Jansen pikt er twee spelers uit. "Steven Berghuis bijvoorbeeld. Die brengt ook echt vreugde als hij in vorm is. Aan mij als kijker, maar volgens mij ook aan zijn ploeggenoten. Ze waren weer vrolijk. En ten tweede Mika Godts. Als je in één wedstrijd zoveel mensen voorbij hebt gelopen, vind ik dat je een vermelding verdient op de maandagochtend", besluit hij.

Gerelateerd:
0
0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Steven Berghuis Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties