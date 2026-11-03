Anco Jansen haalt hard uit: "In heel Europa word je uitgelachen"
De wedstrijd tussen SC Cambuur en Go Ahead Eagles werd afgelopen weekend definitief gestaakt nadat er meerdere keren vuurwerk werd afgestoken in het uitvak. Eerder werd onder meer de wedstrijden SC Cambuur - Feyenoord en FC Utrecht - Go Ahead Eagles stilgelegd vanwege het afsteken en gooien van vuurwerk. De regels zijn sindsdien aangescherpt.
Anco Jansen heeft niets met de huidige regels. "De regel was het ook dat als het niet op het veld komt, dan doen we er niks mee", begint de analist bij De Oosttribune. "Het is niet op het veld gekomen. De scheidsrechter wilde helemaal niet staken. In de eerste helft gebeurde het ook, maar toen gebeurde er niks mee. Maar dan is er een of andere veiligheidscoördinator, die niks te doen heeft, die denkt: het wordt mijn dag en we gaan staken voor een beetje vuurwerk bij een 4-0 stand. Je geeft alle macht van het voetbal weg."
"Dan zitten ze een half uur in de kleedkamer", vervolgt Jansen. "De kleedkamerdeur ging open en er kwamen een partij hotemetoten naar buiten gelopen met tasjes onder de arm, die hadden allemaal meebeslist. Zij zijn nog nooit in een voetbalstadion geweest en weten niet of er lucht of zand in een bal zit. Ze hebben niets met voetbal te maken in een stadion. Het gaat gewoon mis met hoe uitsupporters in Nederland behandeld worden. Als je een aap in een kooi stopt, dan krijg je een bepaald gedrag. Dat blijf ik zeggen, maar daar sta ik vrijwel alleen in. Maar daar gaat het mis. In heel Europa word je uitgelachen om zo'n staking."
Gertjan Verbeek kijkt er anders tegenaan. "Nou ben je goedwillend en sta je met jouw kind bij zo'n uitduel, maar je kent die groep niet. Je bent onbevooroordeeld en zo'n ding knalt vlak bij de oren van je dochter of zoon uit elkaar. Ik zal je vertellen, als dit bij mij op straat gebeurt en er is er één die gooit een astronaut naar mij toe, dan sla ik wel hè! Dan gaat-ie neer, hoor. Dat is toch zo."
"Dus in het stadion mag het wel, maar op straat mag het niet?", aldus de oud-trainer van FC Twente. "Ze doen er niets aan, dus blijven deze excessen bestaan. Als het niet durft aan te pakken... Want zo is het gewoon. Je durft het niet aan te pakken. Als je je niet weet te gedragen, dan speel je maar zonder uitpubliek", besluit Verbeek.
'Ouazane-contractverlenging lastig': "Complimenten maken hem duurder"
Bosz kritisch op Ajax en Nederland: "Kon er zogenaamd niks van"
Driessen doet boekje open over Nijhuis: "Twee keer niet geslaagd"
Anco Jansen haalt hard uit: "In heel Europa word je uitgelachen"
"Marc Overmars en ik waren bij Ajax vier handen op een buik"
Driessen tipt Ajax: "Waarom zet je hem daar niet een keer neer?"
Vissers over Ajax: "Die bakt er tot nu toe nog helemaal niks van"
Perez wijst vier uitblinkers van Ajax aan: "Bovengemiddeld goed"
Jordi Cruijff vol lof: "Die jongen heeft bijzondere statistieken"
Weghorst stuurt bericht naar Verweij: "Zeg maar tegen Valentijn..."
Hans Kraay junior wijst: "Dan kraait er geen Ajax-supporter naar"
Emanuelson verkent trainerswereld: "Moet kijken wat bij me past"
Van der Vaart looft Ajacied: "Dat is wel van de buitencategorie"
Ajacied ondanks vele kritiek opgenomen in VI Elftal van de Week
Jordi Cruijff trots op Ajax-transfer: "Hoe is het mogelijk?"
Ajax-talent wacht op debuut: "Ik zou er twee keer al inkomen"
KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor FC Twente - Ajax
Danny Blind vol lof: "Bij Ajax zorgde hij voor een kentering"
Klaassen waarschuwt teamgenoten: "Dan moet je iets anders gaan doen"
Ajax-uitblinker in Elftal van de Week: "Hij onderscheidde zich"
Kwakman ziet zorgwekkende trend bij Ajax: "Wachten op problemen"
'Ajax richt zich in de winterstop op versterking voor één positie'
Rafael van der Vaart ziet Ajax goed wegkomen: "Dat is mazzel"
Ajax op rapport: VI deelt twee onvoldoendes uit ondanks nipte zege
'FC Porto concreet voor Ajax-talent: spits ontbreekt tegen Vitesse'
Maurice Steijn staat voor opvallende terugkeer: "Geef hem twee jaar"
Lasse Schöne wijst naar Ajax: "Ik kijk door een gekleurde bril"
Perez ergert zich bont en blauw bij Ajax: "Ik word krankzinnig!"
Spaan ziet 5 (!) uitblinkers bij Ajax: "Kun je ook van genieten"
Valentijn Driessen kritisch: "Bijeengeraapte vedetten van Ajax"