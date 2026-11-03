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Anco Jansen haalt hard uit: "In heel Europa word je uitgelachen"

Bjorn
Anco Jansen
Anco Jansen Foto: © Pro Shots

De wedstrijd tussen SC Cambuur en Go Ahead Eagles werd afgelopen weekend definitief gestaakt nadat er meerdere keren vuurwerk werd afgestoken in het uitvak. Eerder werd onder meer de wedstrijden SC Cambuur - Feyenoord en FC Utrecht - Go Ahead Eagles stilgelegd vanwege het afsteken en gooien van vuurwerk. De regels zijn sindsdien aangescherpt.

Anco Jansen heeft niets met de huidige regels. "De regel was het ook dat als het niet op het veld komt, dan doen we er niks mee", begint de analist bij De Oosttribune. "Het is niet op het veld gekomen. De scheidsrechter wilde helemaal niet staken. In de eerste helft gebeurde het ook, maar toen gebeurde er niks mee. Maar dan is er een of andere veiligheidscoördinator, die niks te doen heeft, die denkt: het wordt mijn dag en we gaan staken voor een beetje vuurwerk bij een 4-0 stand. Je geeft alle macht van het voetbal weg."

"Dan zitten ze een half uur in de kleedkamer", vervolgt Jansen. "De kleedkamerdeur ging open en er kwamen een partij hotemetoten naar buiten gelopen met tasjes onder de arm, die hadden allemaal meebeslist. Zij zijn nog nooit in een voetbalstadion geweest en weten niet of er lucht of zand in een bal zit. Ze hebben niets met voetbal te maken in een stadion. Het gaat gewoon mis met hoe uitsupporters in Nederland behandeld worden. Als je een aap in een kooi stopt, dan krijg je een bepaald gedrag. Dat blijf ik zeggen, maar daar sta ik vrijwel alleen in. Maar daar gaat het mis. In heel Europa word je uitgelachen om zo'n staking."

Gertjan Verbeek kijkt er anders tegenaan. "Nou ben je goedwillend en sta je met jouw kind bij zo'n uitduel, maar je kent die groep niet. Je bent onbevooroordeeld en zo'n ding knalt vlak bij de oren van je dochter of zoon uit elkaar. Ik zal je vertellen, als dit bij mij op straat gebeurt en er is er één die gooit een astronaut naar mij toe, dan sla ik wel hè! Dan gaat-ie neer, hoor. Dat is toch zo."

"Dus in het stadion mag het wel, maar op straat mag het niet?", aldus de oud-trainer van FC Twente. "Ze doen er niets aan, dus blijven deze excessen bestaan. Als het niet durft aan te pakken... Want zo is het gewoon. Je durft het niet aan te pakken. Als je je niet weet te gedragen, dan speel je maar zonder uitpubliek", besluit Verbeek. 

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