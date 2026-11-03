Anco Jansen haalt hard uit: "In heel Europa word je uitgelachen"

Anco Jansen heeft niets met de huidige regels. "De regel was het ook dat als het niet op het veld komt, dan doen we er niks mee", begint de analist bij De Oosttribune. "Het is niet op het veld gekomen. De scheidsrechter wilde helemaal niet staken. In de eerste helft gebeurde het ook, maar toen gebeurde er niks mee. Maar dan is er een of andere veiligheidscoördinator, die niks te doen heeft, die denkt: het wordt mijn dag en we gaan staken voor een beetje vuurwerk bij een 4-0 stand. Je geeft alle macht van het voetbal weg."

"Dan zitten ze een half uur in de kleedkamer", vervolgt Jansen. "De kleedkamerdeur ging open en er kwamen een partij hotemetoten naar buiten gelopen met tasjes onder de arm, die hadden allemaal meebeslist. Zij zijn nog nooit in een voetbalstadion geweest en weten niet of er lucht of zand in een bal zit. Ze hebben niets met voetbal te maken in een stadion. Het gaat gewoon mis met hoe uitsupporters in Nederland behandeld worden. Als je een aap in een kooi stopt, dan krijg je een bepaald gedrag. Dat blijf ik zeggen, maar daar sta ik vrijwel alleen in. Maar daar gaat het mis. In heel Europa word je uitgelachen om zo'n staking."