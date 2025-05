Anco Jansen kritisch na FC Groningen - Ajax: "Dat is vrij bizar"

Anco Jansen heeft zich woensdagavond verbaasd over Etienne Vaessen. De doelman van FC Groningen liet zich in de slotfase van de wedstrijd tegen Ajax (2-2) een aantal keer behoorlijk gaan.

Vaessen maakte er voor de wedstrijd geen geheim van liever PSV kampioen te zien worden en liet zich tijdens de wedstrijd behoorlijk gelden. "Ik vraag me af met welke drijfveer hij de wedstrijd speelde", begint Jansen in Voetbalpraat van ESPN. "Als je als keeper je vijfde gele kaart pakt, dat is vrij bizar. Dat je gewoon een schorsing krijgt voor de allesbepalende wedstrijd die nog moet komen. Ze hebben alles nog te winnen."

De doelman mist daardoor de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle zondag. "Ze kunnen een kroon op een geweldig seizoen zetten met Europese play-offs, als promovendus. Dan ga je daarna nog met iedereen lopen rollebollen op het veld, misschien zijn eventuele play-offs daardoor helemaal weg", reageert een verbaasde Jansen. "Ik vraag me af; is het dan belangrijker dat Ajax geen kampioen wordt dan je eigen seizoen goed afsluiten?"