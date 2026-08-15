Anco Jansen looft Ajacied: "Zijn voetenwerk is van bizar niveau"
Mika Godts beschikt volgens Kees Kwakman en Anco Jansen over een kwaliteit die op het hoogste niveau bijzonder gewild is. De Ajax-aanvaller blinkt uit in het opzoeken en uitspelen van zijn directe tegenstander. Dat Paris Saint-Germain de Belg overneemt, verbaast de analisten dan ook niet.
Kwakman plaatst wel een kanttekening bij de overstap naar Parijs. De analist vraagt zich af of Godts nu al klaar is om direct te schitteren bij de Franse topclub. "Nog niet zoals Kvaratskhelia, maar het is wel een jongen met enorm veel potentie", zegt Kwakman in Voetbalpraat op ESPN.
Volgens Kwakman is dat juist het soort speler dat Europese topclubs graag aan hun selectie toevoegen. "Jongens die mensen passeren en creatief zijn, daar gaat het om. We onderschatten nog weleens hoe belangrijk zo’n speler is. Natuurlijk valt er nog genoeg te verbeteren bij Godts en zal hij daar niet meteen dertig wedstrijden spelen, maar ja…"
Ook Jansen is enthousiast over wat Godts laat zien. De analist bekeek onlangs beelden van de Ajax-aanvaller en zag vooral diens technische kwaliteiten. "Ik heb vanmiddag toevallig een compilatie van hem zitten kijken. Dat is wel echt smullen. Hij heeft specifiek dat passeren. Zijn voetenwerk is van een bizar niveau", aldus Anco Jansen.
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