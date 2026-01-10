Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

PEC Zwolle haalde deze week Younes Namli definitief terug naar de club. De middenvelder stond sinds het begin van het seizoen onder contract bij het Franse Le Havre, maar kwam daar nauwelijks in actie. De 31-jarige Deen keert nu terug naar Zwolle, tot tevredenheid van oud-PEC-speler Anco Jansen.

"Ik ben heel blij. Dat is een speler waarvoor ik een kaartje zou kopen", zegt Jansen als analist bij De Oosttribune. Toch plaatst hij ook een kanttekening. "Ik denk niet dat zijn plafond het rechterrijtje van de Eredivisie is. Alleen, als je niet slaagt bij Colorado Rapids, niet bij Krasnodar, niet bij Sparta en nu ook niet bij Le Havre… dan is er toch iets met je."

Volgens Jansen was er de afgelopen jaren wel degelijk interesse vanuit grotere clubs in Nederland. Op de vraag welke teams uit het linkerrijtje Namli wilden hebben, antwoordt hij: "Er zijn genoeg clubs geweest. Hij was vorig jaar op een haar na rond met Ajax. Ik weet zeker dat FC Twente vaak aan hem heeft gedacht. FC Utrecht, FC Groningen, noem maar op. Ik vind Namli echt een geweldige speler."

Collega-analist Jan van Staa had Namli liever bij FC Twente gezien. "Als hij in topvorm is, dan is hij subtopwaardig. Dan ga je zoeken naar een club waar hij past. Hij is een beetje een Hakim Ziyech-type, vanaf de rechterkant naar binnen, super creatief. Maar hij moet het nu wel weer laten zien. Ik denk overigens dat hij de redding kan zijn voor PEC Zwolle om erin te blijven, als hij in vorm is", aldus Van Staa.