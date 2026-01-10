Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

Joram
bron: De Oosttribune

PEC Zwolle haalde deze week Younes Namli definitief terug naar de club. De middenvelder stond sinds het begin van het seizoen onder contract bij het Franse Le Havre, maar kwam daar nauwelijks in actie. De 31-jarige Deen keert nu terug naar Zwolle, tot tevredenheid van oud-PEC-speler Anco Jansen.

"Ik ben heel blij. Dat is een speler waarvoor ik een kaartje zou kopen", zegt Jansen als analist bij De Oosttribune. Toch plaatst hij ook een kanttekening. "Ik denk niet dat zijn plafond het rechterrijtje van de Eredivisie is. Alleen, als je niet slaagt bij Colorado Rapids, niet bij Krasnodar, niet bij Sparta en nu ook niet bij Le Havre… dan is er toch iets met je."

Volgens Jansen was er de afgelopen jaren wel degelijk interesse vanuit grotere clubs in Nederland. Op de vraag welke teams uit het linkerrijtje Namli wilden hebben, antwoordt hij: "Er zijn genoeg clubs geweest. Hij was vorig jaar op een haar na rond met Ajax. Ik weet zeker dat FC Twente vaak aan hem heeft gedacht. FC Utrecht, FC Groningen, noem maar op. Ik vind Namli echt een geweldige speler."

Collega-analist Jan van Staa had Namli liever bij FC Twente gezien. "Als hij in topvorm is, dan is hij subtopwaardig. Dan ga je zoeken naar een club waar hij past. Hij is een beetje een Hakim Ziyech-type, vanaf de rechterkant naar binnen, super creatief. Maar hij moet het nu wel weer laten zien. Ik denk overigens dat hij de redding kan zijn voor PEC Zwolle om erin te blijven, als hij in vorm is", aldus Van Staa. 

Gerelateerd:
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

"Steur speelt op zeker, hij moet de schroom van zich afgooien"

0
Earnest Stewart

'Stewart wilde niet naar Ajax': "Hij bedankte voor de interesse"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten Ajax historie & oud-spelers
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd