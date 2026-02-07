Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

Anco Jansen en Tijmen van Wissing zijn lyrisch over Bart van Rooij. De rechtsback is dit seizoen de grote uitblinker bij FC Twente.

Wolverhampton Wanderers had naar verluidt meer dan tien miljoen euro over voor Van Rooij, maar FC Twente wilde geen zaken doen. "Dat wordt natuurlijk nooit betaald voor een rechtsback in Nederland buiten de top 3. Die wereld is wel veranderd", stelt Van Wissing in de Oosttribune. "Ik vind hem echt de allerbeste van FC Twente. Daar gaat een club voor komen."

Moet Van Rooij nog een stap naar de traditionele top-3 maken voor hij naar het buitenland gaat? "Als er nu al dit soort bedragen komen, hoeft dat niet", oordeelt Jansen. "Zolang Dest bij PSV zit, heeft hij daar niks te zoeken. Ajax zou God op de bloten knieën mogen bedanken voor Van Rooij. Feyenoord haalde Deijl, dat zou een financiële reden zijn, maar Van Rooij vind ik twintig klassen beter dan Deijl."