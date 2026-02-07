Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

Max
bron: Oost

Anco Jansen en Tijmen van Wissing zijn lyrisch over Bart van Rooij. De rechtsback is dit seizoen de grote uitblinker bij FC Twente. 

Wolverhampton Wanderers had naar verluidt meer dan tien miljoen euro over voor Van Rooij, maar FC Twente wilde geen zaken doen. "Dat wordt natuurlijk nooit betaald voor een rechtsback in Nederland buiten de top 3. Die wereld is wel veranderd", stelt Van Wissing in de Oosttribune. "Ik vind hem echt de allerbeste van FC Twente. Daar gaat een club voor komen."

Moet Van Rooij nog een stap naar de traditionele top-3 maken voor hij naar het buitenland gaat? "Als er nu al dit soort bedragen komen, hoeft dat niet", oordeelt Jansen. "Zolang Dest bij PSV zit, heeft hij daar niks te zoeken. Ajax zou God op de bloten knieën mogen bedanken voor Van Rooij. Feyenoord haalde Deijl, dat zou een financiële reden zijn, maar Van Rooij vind ik twintig klassen beter dan Deijl."

Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
