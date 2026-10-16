Anco Jansen noemt zwakste schakels bij Ajax: "Een stel pupillen"

Ajax verloor donderdagavond met 2-1 op bezoek bij Hajduk Split en Anco Jansen heeft keihard uitgehaald naar de ploeg van trainer Michel Sanchez. De voormalig profvoetballer zag Jofre Torrents blunderen bij de tegengoals, maar stoorde zich ook aan Viktor Tsygankov.

"Ik vond het hemeltergend slecht. Ik heb echt geen flauw idee waar ik naar heb zitten kijken", sprak hij bij ESPN. "Het leken wel een stel pupillen. Iedereen ging maar lopen met de bal en ze hadden balverlies op de stomste manieren. Heel vaak werd er zonder middenveld gespeeld", blikt Jansen terug.

"Hajduk kon vaak met één pas vijftig, zestig meter overbruggen. Dan heb ik het nog niet eens over technische fouten die gemaakt werden bij bijvoorbeeld Tsyhankov", vervolgt hij kritisch. "Dat vond ik best wel een goede speler bij Girona, maar wat ik hem vandaag heb zien doen... zes keer dezelfde fouten maken."

Maduro vulde hem vervolgens aan. "Verkeerde aannames, verkeerde passes, dan kun je ook niet lekker voetballen", constateert hij. Jansen nam het daarna weer over. "Brandt is een geweldige speler, maar was ook dramatisch. Amrabat heeft bijna elke bal ingeleverd. Dit was gewoon een terechte nederlaag tegen een dramatische tegenstander. Het was gewoon een complete wanprestatie van het hele elftal."