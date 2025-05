Anco Jansen onthult: "Hij zou naar Ajax gaan, dat was al rond"

"Er gaan heel veel clubs voor hem komen. Natuurlijk staat hij bij FC Twente op de lijst", zegt Van Wissing bij De Oosttribune. Anco Jansen reageert: "Vorig jaar zou hij eigenlijk naar Ajax gaan. Dat was in principe rond." Uiteindelijk tekende Namli toch voor een langer verblijf bij PEC Zwolle. De Zwollenaren moesten diep in de buidel tasten.

Volgens Van Wissing zette PEC 'de hele huishouding scheef' door het langer binden van Namli. Of dat ook voor FC Twente zo is? "Nee, dat weet ik niet. Maar dan moet je wel de keuze maken om Vlap te verkopen. Je kunt niet aan de ene kant met Vlap en aan de andere kant met Namli spelen. Vlap kan ook op tien, maar daar zien ze liever een ander."

Jan van Staa: "Als hij (Namli, red.) in vorm is, is het een attractie." Jansen ziet Namli graag bij PEC. "Maar als hij niet bij PEC speelt, dan maar bij FC Twente. Maar of het nou Chery of Namli is, een van die twee moet dan wel. Verschueren vind ik verschrikkelijk. Of Chery en Namli ook allebei kunnen? Hoe meer voetbal, hoe beter."