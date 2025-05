Anco Jansen pessimistisch: "Dan heeft Ajax een veel groter probleem"

"Of ik iets geks zie gebeuren op het Kasteel? Nee", is Jansen duidelijk aan tafel bij Voetbalpraat van ESPN. "PSV gaat gewoon aanvallen, heeft iedereen weer aan boord en ze hebben zó'n boost gekregen... Ik zie dat gewoon niet fout gaan."

Kees Luijckx geeft vervolgens aan dat de PSV'ers te opzichtig juichten na de gelijkmaker van FC Groningen, maar dat vindt Jansen onzin. "Als het om het mentale gaat, dan heeft Ajax toch een veel groter probleem? Die hebben een ongelofelijke klap gehad in Groningen. Die spelers zaten in zak en as. Stap daar maar eens overheen, om vervolgens van Twente te winnen."

"Dat is toch natuurlijk ook gewoon een ding. Ik zie het nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren dat Ajax van FC Twente wint. Wat zou nú een reden zijn dat Ajax wel even van FC Twente wint. Die kan ik zo niet bedenken. Met alles wat we de laatste weken van Ajax hebben gezien. Ook in thuiswedstrijden. Ze zullen moeten, maar ik denk niet dat ze er toe in staat zijn", aldus Jansen.