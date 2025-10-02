Kick-off
Anco Jansen roemt Ajax-talent: "Mag hij maar een half uur spelen?"

Niek

PEC Zwolle verloor afgelopen weekend met 2-1 op bezoek bij FC Volendam en Anco Jansen toont zich kritisch over de selectie van de club uit Overijssel. De voormalig profvoetballer denkt dat de ploeg van trainer Henry van der Vegt wel een resultaat had kunnen halen. 

“In de tweede helft waren ze hartstikke goed, ze hadden deze echt niet hoeven te verliezen. Maar het is zonde dat je het zo weggeeft door verkeerd instappen", sprak hij in de Oosttribune. Jansen zag dat Ajax-talent Tristan Gooijer na ruim een uur spelen pas het veld in kwam. 

“Ik snap niet dat Gooijer niet eerder wordt gebracht", vervolgt hij. "Hij viel voor de tweede keer uitstekend in. Waarom breng je hem niet als rechtsback? Mag hij maar een half uur spelen? In zo’n belangrijke wedstrijd kost je dit gewoon punten, dat zie je nu", aldus Jansen, die ook wijst naar de gemiste kansen. "Ze kwamen vaak in die fase om het af te maken, maar ze maakten het gewoon niet af.”

