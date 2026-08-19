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Anco Jansen teleurgesteld in Ajacied: "Hij was onherkenbaar"

Max
bron: ESPN
Anco Jansen
Anco Jansen Foto: © Pro Shots

Anco Jansen is erg teleurgesteld over de prestaties van Ko Itakura. De verdediger lijkt Ajax na één weer te gaan verlaten. 

Ajax betaalde vorige zomer tien miljoen euro aan Borussia Mönchengladbach voor Itakura. De Japanse verdediger kon in Amsterdam echter niet overtuigen. "Ik had dat beeld van FC Groningen voor me. Bij Ajax heb ik nooit de Itakura van FC Groningen gezien", reageert Jansen in Tekengeld van ESPN

De international lijkt na één seizoen in Amsterdam weer terug te keren naar de Duitse club. "Dat zien we natuurlijk wel vaker. Dat iemand echt top is bij een club tussen drie en negen, maar dat er nu een andere dimensie ontstaat. Die Itakura van FC Groningen onherkenbaar was."

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