Anco Jansen tipt Ajax: "Alles doen om hem te halen. Echt alles"
Arnold Bruggink en Anco Jansen vinden dat Ajax alles op alles moet zetten om Dick Schreuder naar Amsterdam te halen. Ajax heeft nog altijd geen trainer gepresenteerd, maar de voorkeur van het duo is duidelijk.
"Ik zou altijd een Nederlandse trainer nemen", zegt Anco Jansen bij Tekengeld van ESPN. "En als ik de TD van Ajax was, dan zou ik er alles aan doen om Dick Schreuder van NEC te halen. Echt alles. En ik denk dat hij haalbaar is."
"Ik heb gezien wat hij teweeg kan brengen. Wat hij kan doen met een team en vervolgens met een club. Hij kan het met zijn visie totaal anders gaan en je moét daar als speler in mee. En dat is wat er ook bij Ajax moet gebeuren."
"En dat is een verandering, maar ook een verandering die bij Ajax past. Het is superaanvallend, maar ook de problemen met fitheid bestaan dan niet meer." Bruggink is het daarmee eens: "Ik kan me hem heel goed bij Ajax voorstellen."
